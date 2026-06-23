Debate en Portugal: ¿Debe ser Cristiano fijo en el once titular?

El rendimiento de Cristiano Ronaldo está en el punto de mira. El máximo goleador de la história del fútbol tuvo un partido muy discreto ante una selección congoleña que dió la sorpresa al empatar a 1 contra los de Roberto Martínez. Cristiano desperdició dos ocasiones claras que podian haber dado la victoria a la Portugal, lo cual ha hecho a varios aficionados señalarle directamente como uno de los problemas del flojo debut de los lusos en este Mundial.

La opinión en torno a quien debe ser el 9 está completamente dividida: "Capitán bajo fuego: la opinión pública no perdona el revés en el debut" titulaba el periódico portugués 'A Bola'. Muchos siguen considerando a Cristiano como inamovible en el once títular. mientras que otros reclaman la entrada de otras alternativas como Joao Félix. El también jugador de Al-Nassr viene de marcar 20 goles y dar 13 asistencias en la liga saudí, y a muchos sorprendió que pese a ir empatando y generar muy poco en ataque, el ex del Barça no disputara ni un solo minuto.

También entra en el debate la figura de Gonçalo Ramos, suplente de Dembélé en el PSG, quien ya sentó a Cristano en el Mundial de 2022 tras una gran exhibición ante Suiza, partido en el que anotó un hattrick.

Portugal lo tiene claro: Cristiano es uno más

Tras acabar el partido, a los fans de Cristiano sentaron muy mal las declaraciones de Joao Neves: "Creo que es uno más de nosotros, no es diferente. Está aquí para ayudar". Estas declaraciones, más un comentario con un corazón a una publicación de Joao Neves por parte de Bruno Fernandes, han llenado las redes sociales de insultos a ambos futbolistas.

Pese al mal ambiente que parece rodear a la selección portuguesa, dentro del vestuario la relación entre jugadores parece ser buena. Roberto Martínez confía en que Cristiano puede seguir aportando, y el delantero publicó en su perfil de Instagram una foto en la que titulaba: "Siempre unidos". Una foto en la que no aparece Bruno Fernandes, detalle que no ha pasado desapercibido.

Ahora el combinado luso tiene una buena oportunidad para hacer olvidar a los aficionados el flojo debut. Enfrente tendrán a la selección de Uzbekistan, quien disputa su primer Mundial, y que viene de perder 3 a 1 ante Colombia.

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En el partido que se disputará en el estadio de Houston, Portugal quiere dejar de cara la clasificación para no tener que jugarse la vida en el último partido de la fase de grupos que le enfrentará a la selección de Colombia. Sea como titular o partiendo desde el banquillo, Cristiano quiere demostrar que sigue mantienendo ese olfato goleador que le ha llevado a meter 28 goles esta temporada en la liga saudí.