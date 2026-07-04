Debate abierto con Anthony Gordon en Inglaterra

Anthony Gordon vive sus primeras semanas como nuevo futbolista del Barça con el foco puesto en el Mundial. El club azulgrana apostó fuerte por el extremo inglés, convirtiéndolo en su gran incorporación del verano tras pagar 70 millones de euros fijos al Newcastle, una cifra que puede elevarse hasta los 80 millones con variables, y firmarle un contrato hasta 2031. Y su irrupción en la selección inglesa no ha hecho más que reforzar esa apuesta.

Después de revolucionar el partido ante la República Democrática del Congo con dos asistencias, Thomas Tuchel tiene una de las grandes decisiones de los octavos de final del Mundial. Inglaterra se enfrenta este domingo a México en el Estadio Azteca y la principal incógnita en el frente de ataque pasa por el extremo izquierdo: ¿mantendrá la confianza en Marcus Rashford o premiará el impacto de Anthony Gordon con la titularidad?

El nuevo futbolista del Barça llega al duelo en el mejor momento desde que comenzó el torneo. Frente a la República Democrática del Congo cambió el partido desde el banquillo. Inglaterra perdía cuando Tuchel decidió dar entrada a Gordon y el extremo revolucionó el ataque inglés con dos asistencias para Harry Kane, decisivas en la remontada (2-1). Su velocidad, agresividad en la presión y capacidad para atacar los espacios volvieron a convertirle en uno de los nombres propios de la selección inglesa.

Anthony Gordon ante el Congo en el Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dudas en el once

Sin embargo, el seleccionador alemán no parece tener tomada una decisión definitiva (por el momento). En Inglaterra coinciden en que el puesto de extremo izquierdo es uno de los grandes debates de cara al cruce con México. Algunos apuestan por mantener a Rashford por su experiencia y su desequilibrio, mientras que otros creen que el rendimiento de Gordon ante Congo le ha hecho merecedor de una oportunidad como titular.

De hecho, Tuchel todavía está buscando su once ideal. El técnico ha realizado diez cambios de alineación en los cuatro partidos del Mundial y únicamente considera intocables a Jordan Pickford, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson y Harry Kane. Entre las posiciones que siguen abiertas figura precisamente el extremo izquierdo, donde Rashford y Gordon mantienen una competencia directa.

Anthony Gordon, en su debut en el Mundial / EFE

Una rivalidad sana

No es una rivalidad nueva. Antes incluso del inicio del torneo, The Guardian ya explicaba que Tuchel había planteado una competición interna entre ambos futbolistas para decidir quién se adueñaría del puesto. El alemán valora especialmente el trabajo defensivo, la disciplina táctica y la capacidad de presión de Gordon, y cree que Rashford ofrece mayor experiencia internacional y un perfil más goleador.

El debate ha ganado fuerza después del último encuentro. Gordon necesitó apenas unos minutos para cambiar el ritmo del partido contra la República Democrática del Congo y volvió a demostrar por qué muchos consideran que puede ser uno de los futbolistas diferenciales de Inglaterra en este Mundial. Su entrada dio profundidad al equipo y permitió que Kane encontrara más espacios dentro del área.

Marcus Rashford, con Inglaterra / Agencias

Además del debate deportivo, Tuchel también debe gestionar un partido condicionado por la altitud del Estadio Azteca, un escenario que la prensa británica considera una de las grandes amenazas para Inglaterra. En ese sentido, el seleccionador podría apostar por un planteamiento más conservador para ahorrar esfuerzos, un contexto en el que la capacidad física y la intensidad de Gordon podrían adquirir todavía más valor.

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La decisión final se conocerá poco antes del inicio del encuentro, pero el consenso en Inglaterra es claro: Rashford no tiene para nada asegurado el puesto. Después de su exhibición ante Congo, Gordon ha convertido una competencia que parecía resuelta en uno de los grandes focos de atención de los octavos de final.