David Sánchez, sobre el España-Portugal: "Es la selección que más ha crecido"

Todo preparado para el España-Portugal. La selección española se verá las caras con el combinado de Roberto Martínez a las puertas de los octavos de final. Un partido grande, incluso algunos la llaman una final anticipada. Será la revancha de ambos conjuntos tras la final de la Nations League en 2025, en la que Portugal se alzó con el título.

Ambos equipos llegan con dinámicas similares. España ganó con solvencia ante Austria por 3-0, en un partido en el que la selección española mejoró a nivel de juego, sensaciones y se mostró muy sólida atrás, sin permitir apenas peligro. En cambio, el partido de Portugal fue totalmente distinto. Sufrió ante Croacia y estuvieron a milímetros de decidir el partido en la prórroga tras el gol anulado a Josko Gvardiol.

¿Qué rival es favorita?

Pero ahora la situación es otra. Es un encuentro de vida o muerte, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal sobre el césped, un choque de generaciones y muchos más alicientes, como el duelo por el centro del campo.

Hay quién da a España como favorita. "Seguramente España no sea la mejor selección de este Mundial, por lo menos la que rinde a mejor nivel, esa seguramente es Francia, pero sí que seguramente coincidiremos en decir que la selección de Luis de la Fuente es la selección que más viene creciendo en lo que llevamos de competición", afirmó el periodista David Sánchez, en Radio Marca.

El colaborador considera que ese encuentro confirmó la evolución del equipo dirigido por Luis de la Fuente y afirmó: "Después del último compromiso de Austria, los de Luis de la Fuente demostraron un rendimiento colectivo superior a muchas de las selecciones favoritas para ganar el Mundial", decía.

Asimismo, recordó que ya había adelantado ese cambio de percepción entre los aficionados. En su intervención señaló: "Poco a poco se confirma lo que anunciamos aquí hace una semana, que la gente se iba a subir al barco de la selección nuevamente tras ganar a Austria", destacando que el ambiente alrededor del combinado nacional ha mejorado notablemente en los últimos días.

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal en la final de la Nations League 2025 entre Portugal y España / EFE

España sigue generando miedo en los rivales

De cara al enfrentamiento contra Portugal, David Sánchez aseguró que España afronta el duelo con el reconocimiento de sus rivales. Como ejemplo citó las declaraciones de Cristiano Ronaldo y comentó: "Así ha sido, incluso Cristiano Ronaldo es de los que piensa que la favorita en el partido de esta noche es la selección española de fútbol". No obstante, también quiso poner en valor el nivel del conjunto luso al recordar que "Portugal, de Cristiano, de Vitinha, de Joan Neves, de Nuno Méndez y compañía, un auténtico equipazo", decía el periodista.

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El analista considera que la selección española mantiene su prestigio internacional pese a las bajas y a los jugadores que han llegado con molestias físicas al torneo. "España, pese a las lesiones y a que hay jugadores que han llegado tocados a esta competición, sigue dando miedo, sigue imponiendo mucho respeto en el resto de selecciones y de seleccionadores, porque, aunque Francia maraville por su potencial ofensivo, colectivamente hablando, ninguna selección ha alcanzado todavía el nivel de España de las últimas temporadas", concluía.