David Sánchez lo tiene claro: "Si este entrenador gana el Mundial lo pongo a la altura de Pep Guardiola"

El Mundial 2026 es uno de los mejores escaparates para que los entrenadores demuestren sus capacidades tácticas sobre el terreno de juego. Aunque la mayoría de las selecciones ya apuestan por técnicos contrastados, estos aún tienen la oportunidad de ampliar su legado y dejar una huella más profunda en la historia del fútbol.

De este tema se trató en 'Radio Marca', donde el colaborador David Sánchez señaló que "si Brasil gana este Mundial, yo a Carlo Ancelotti ya lo pondré al nivel de Pep Guardiola". Una declaración que no pasó desapercibida para los tertulianos."¿Cómo?", cuestionó uno de ellos.

El colaborador de 'Radio Marca' desveló que es una opinión que mantendrá firmemente en el caso de que el exentrenador del Real Madrid consiga alzarse como campeón de la Copa del Mundo de fútbol, a pesar de que "juega a un fútbol menos estético y vistoso".

Otro colaborador del programa remarcó que "todos los aficionados del fútbol se tienen que rendir a Carleto Ancelotti", aparte señaló que "ahora te das cuenta de lo que hizo en el Real Madrid", especialmente en cómo se debe manejar un vestuario con tanta estrella.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola / SPORT

"Carleto es Dios. De verdad, quitémonos el sombrero", expuso, aunque matizó que aumentaría su estatus si gana el Mundial.

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil / EFE

A priori, Brasil no es una de las selecciones favoritas para ganar el campeonato, pero tiene jugadores diferenciales que pueden cambiar el rumbo de una eliminatoria.

El gran objetivo del seleccionador brasileño es intentar jugar como un equipo y no depender tanto de las individualidades de Vinicius, Neymar o Raphinha, entre otros futbolistas. Así, podría tener muchas papeletas para ganar el título. En 'Radio Marca' tienen claro que "es mejor que Mourinho".

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Uno de los colaboradores que sigue la actualidad deportiva del Atlético de Madrid no dudó en decir que también es mejor entrenador que Cholo Simeone, aunque no lo cesaría por Ancelotti: "Para el Atlético de Madrid, Simeone es el 'number one'. En los últimos 30 años, Simeone entra en el top-5".