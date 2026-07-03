David Alaba deja abierto su futuro tras caer en el Mundial: "Ahora tengo que pensar"

España se impuso por 3-0 sin mucha oposición ante Austria en la ronda de dieciseisavos de la Copa del Mundo de la FIFA. Sin embargo, más allá de las buenas sensaciones dejadas por 'la Roja' y la pobre imagen de una selección austriaca que se había mostrado combativa en la fase de grupos ante Argelia, Jordania y Argentina, el choque ha significado la última participación de David Alaba en un Mundial, quien ahora deberá replantearse su futuro tras haber finalizado contrato con el Real Madrid.

Al señalar el colegiado el final del partido entre España y Austria en el SoFi Stadium, el ex jugador del Real Madrid se marchó visiblemente emocionado, consciente de que, pese a haber ayudado a su país a disputar la gran competición internacional de FIFA por primera vez desde 1998, el sueño mundialista había acabado, así como sus participaciones en Copas del Mundo, ya que se antoja imposible que pueda llegar a disputar la siguiente edición.

Ya en zona mixta, repasó lo vivido ante la selección española: "Los primeros 20 minutos, hasta la pausa de hidratación, jugamos bien. Tuvimos buenos momentos y oportunidades. A ellos les vino bien porque pudieron cambiar el partido". Además, aprovechó para lanzar un mensaje de ánimo a los seguidores de Austria, "es un momento muy duro para nosotros, pero vamos a seguir adelante, como siempre", afirmó.

La Austria de Alaba, contra Jordania / EFE

"Ahora tengo tiempo y tengo que pensar"

Tras haber estado centrado totalmente en su selección, pues el jugador en las "últimas cuatro o cinco semanas solo pensaba en el Mundial", el propio David Alaba admitió tras el juego contra los dirigidos por Luis de la Fuente que "ahora tengo tiempo y tengo que pensar". A día de hoy, es agente libre, puesto que su vinculación con el conjunto merengue llegó a su fin tras cinco temporadas, con un rendimiento individual de menos a más por parte del defensor. De hecho, en la pasada campaña el central de 34 años solo pudo participar en 16 partidos, dos más que en el anterior curso, pero muy lejos de las cifras de encuentros alcanzadas en sus tres primeros cursos.

En total, durante el lustro como madridista el futbolista ha sumado minutos en 132 enfrentamientos, anotando cinco goles, repartiendo nueve asistencias y sumando a su gran palmarés dos UEFA Champions League, dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, dos Supercopas de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental de la FIFA.