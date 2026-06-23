Los datos que demuestran que Haaland es un Cyborg: "Soy muy bueno marcando goles"

Los marca con la zurda, con la diestra, de cabeza... Incluso con otras superficies. Los marcaba con el Bryne, el Molde, el Salzburgo, el Borussia Dortmund y ahora con el Manchester City. También con Noruega: ya van cuatro goles en sus dos primeros partidos en el Mundial, en el regreso de su país a la Copa del Mundo 28 años después. Cuatro tantos que no hacen sino constatar que, en efecto, futbolistas como él están en peligro de extinción.

Muchos de sus críticos destacan que Haaland no es un buen futbolista, pero sí un magnífico delantero. Y a un ‘9’, hasta no hace tanto, se le pedían goles, juego de espaldas e intensidad. Haaland lo tiene. Como ninguno en Europa. Verlo presionar cada balón como si fuera el último es una muestra perfecta de cómo disfruta sobre el campo.

El ‘Cyborg’ marcó un doblete ante Irak y repitió ante Senegal. Noruega ya suma seis puntos en un grupo complicadísimo, que cerrará ante Francia, y que le permite pasar a dieciseisavos de final, aunque aún está por descubrir en qué posición: primera o segunda de grupo.

Noruega goleó en su debut mundialista con un gran Erling Haaland / RTVE.es

Como siempre, los datos reflejan algo fundamental: Haaland marca sin necesidad de aparecer demasiado. Sus dos primeros goles llegaron tras apenas 25 toques en una primera parte demoledora. Contra Senegal, más de lo mismo.

Los que pensaban que estaba desaparecido tuvieron que volver a cerrar el pico. Solo tocó el balón 11 veces en el primer tiempo, pero en el segundo acto marcó dos goles. En total, contactó con el balón en 23 ocasiones. No hace falta más.

Un gol cada 12 intervenciones

La media es alucinante: un gol cada 12 intervenciones. “No lo sé. Creo que mi especialidad es marcar goles. Como en muchas otras cosas, simplemente soy muy bueno marcando goles y también tengo algo de suerte. No sé exactamente qué hago, pero así es”, aseguró tras el partido. Un ‘9’ que tiene clara su tarea. Cómo lograrla lo lleva dentro.

Erling Braut Haaland debutó en un Mundial por todo lo alto / @nff_landslag

Con el trabajo hecho, Noruega ahora se enfrentará a la Francia de Mbappé para cerrar la fase de grupos. Aunque Haaland, sincero, reconoció que le da igual: “Sinceramente, ahora no me importa mucho. Hemos pasado. Nos hemos clasificado, lo cual es increíble, así que ahora mismo no me importa demasiado ese partido. Probablemente nos ganen. Probablemente ganen todo el torneo”, destacó.

Quién sabe. Si está enchufado, aunque que el equipo de Didier Deschamps es favorito, Noruega puede plantar cara a una de las selecciones más potentes del planeta. Haaland puede con casi todo.