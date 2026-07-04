El dato de Vozinha que deja en evidencia a Cristiano Ronaldo

Cabo Verde puso contra las cuerdas a Argentina. Sí, es una realidad. El combinado africano se marchó eliminado de Copa del Mundo con una actuación que quedará en la memoria de todos los aficionados. Desde el inicio del partido, el equipo dirigido por Bubista dejó claro que no estaba dispuesto a ser un simple espectador. Con una propuesta ordenada y mucha entrega, los jugadores caboverdianos lograron poner en aprietos a la vigente campeona, disputando cada balón como si fuera el último.

Uno de los grandes protagonistas del compromiso fue el guardameta Vozinha, a sus 40 años. El arquero tuvo una actuación sobresaliente al realizar numerosas intervenciones de gran dificultad, evitando que el marcador fuera más amplio y manteniendo con vida a su selección durante gran parte del partido.

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Además de sus paradas, Vozinha protagonizó una acción que rápidamente se volvió viral. En los primeros minutos del encuentro, el portero mostró una gran calidad técnica al eludir la presión de Lautaro Martínez con un elegante recorte dentro de su propia área, desatando la ovación de quienes seguían el partido.

Según Sofascore, terminó el partido con dos regates, una cifra que incluso superó la registrada por Cristiano Ronaldo en su último encuentro con Portugal.

No es una crítica hacia el astro portugués, sino un elogio al portero de Cabo Verde, que asumió el rol de líder y tuvo la sangre fría de jugárse de esa manera, a pesar de tener delante a Argentina. Su actuación no fue heroica, pero tampoco discreta: le paró algunos disparos a Messi y le complicó la vida a los argentinos a la hora de anotar goles a lo largo del partido.

La actuación del 'protector' de los tres palos de los africanos quedará registrada en los libros de la historia al ser una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, no solo por sus actuaciones bajo los tres palos, sino también por el enorme impacto que ha generado en las redes sociales. Antes de iniciar el torneo apenas reunía alrededor de 50.000 seguidores en Instagram, pero su rendimiento hizo que esa cifra creciera de manera extraordinaria hasta superar los 20'6M (a día sábado). Una locura sin sentido.

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Con una población cercana a los 500 mil habitantes, el país demostró que el esfuerzo, la disciplina y la confianza pueden reducir la distancia frente a las grandes potencias del fútbol internacional. Aunque la eliminación puso fin a su aventura, Cabo Verde se marcha con el reconocimiento de la afición y del mundo del fútbol.