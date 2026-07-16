El dato que demuestra la 'maldición' que padece Inglaterra en la Copa del Mundo

Si bien podría pensarse que en cualquier deporte el país que lo inventa parte con ventaja para dominar, con el fútbol ha vuelto a quedar demostrado que no es así. Pese a que es difícil establecer una fecha exacta, el nacimiento del fútbol suele fecharse el 26 de octubre de 1863, día de la fundación de The Football Association. ¿El lugar donde se inventó? Inglaterra. No obstante, tras más de 150 años de historia del balompié, "el fútbol no acostumbra a volver a casa".

Aun cuando los ingleses lograron como anfitriones el Mundial de 1966, desde entonces los 'Three Lions' han acumulado más fracasos que alegrías, pues los internacionales ingleses han sido incapaces de volver a ganar ni un solo título. Por ejemplo, fracasó en sus dos oportunidades más claras de ganar la primera Eurocopa, y lo hizo además de manera consecutiva. En la edición de 2021 perdió la final en Wembley ante Italia en penaltis tras empatar 1-1, mientras que en la última ocasión sucumbió por 2-1 ante 'la Roja' de Luis de La Fuente.

Tampoco ha tenido mejor suerte en los Mundiales, pues ha sido incapaz de volver a alcanzar el partido definitorio, logrando por el camino un reconocimiento negativo que solo ellos han 'sufrido' en el siglo XXI.

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra, tras caer en semifinales del Mundial 2026 / EUP

El único al que no le sirve adelantarse en semifinales

En lo que va de siglo, solo en dos ocasiones el equipo que se adelanta en un enfrentamiento de semifinales ha quedado eliminado. Ambas veces Inglaterra fue la protagonista de sufrir en sus carnes la remontada. En la edición de Rusia 2018, los 'Three Lions' eran favoritos contra la Croacia de Luka Modric. Todo se puso aún más de cara cuando Kieran Trippier anotó al minuto 5 el primer gol del partido. Los 'inventores del fútbol' resistían las acometidas croatas y parecían encaminados a su segunda final del Mundial... pero no fue así. Perisic mandó el partido a la prórroga con un gran gol al minuto 68, y ya en el tiempo extra Mandzukic le dio la vuelta a la tortilla.

En la presente edición, el escenario para borrar los traumas del pasado era inmejorable, ya que en la antepenúltima ronda debía medirse a su rival más acérrimo, Argentina, por lo que podía vengar lo sucedido en México 86 y Francia 1998. De nuevo, los europeos se adelantaron en el marcador con un gol de Gordon. Esta vez parecía que lograban contener todavía mejor las ofensivas rivales, pues resistió hasta el 85.

Sin embargo, en los instantes finales apareció la figura de Leo Messi, el cual lideró la remontada con dos asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Había vuelto a suceder: Inglaterra se quedaba con la miel en los labios y a la espera de realizar un próximo intento para que, esta vez sí, el 'fútbol vuelva a casa'.