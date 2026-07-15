El dato que demuestra el baño de España a Francia

Francia llegaba a las semifinales con una de las delanteras más temibles del Mundial. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise habían liderado una selección que había marcado seis goles en sus tres eliminatorias, dejando por el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0). Sin embargo, todo ese potencial ofensivo desapareció ante una España que firmó una exhibición táctica y defensiva.

El dato que mejor resume el dominio de la selección de Luis de la Fuente es el de los goles esperados (xG). Francia apenas generó 0,3 goles esperados durante los 90 minutos, una cifra impropia de un equipo plagado de estrellas ofensivas y que evidencia que prácticamente nunca puso en aprietos a Unai Simón.

Más allá de la posesión o del resultado, España consiguió desconectar por completo a Mbappé y compañía. Los franceses solo realizaron tres disparos entre los tres palos, todos ellos desde posiciones lejanas y sin apenas peligro real para la portería española. De hecho, buena parte de esos intentos llegaron cuando el marcador ya reflejaba un 0-2 y Francia jugaba a la desesperada. Sus grandes estrellas se terminaron estrellando ante el dominio de España.

Mundial 2026: Francia - España, en imágenes. / SHAWN THEW / EFE

El plan de Luis de la Fuente fue un éxito absoluto. España monopolizó el balón, cerró los espacios interiores y obligó a Francia a buscar soluciones precipitadas y remates de baja probabilidad. Un escenario muy distinto al que habían vivido los de Didier Deschamps durante el resto del torneo, donde habían castigado a todos sus rivales gracias a la calidad de su ataque. El encuentro de Cubarsí, Laporte, Pedro Porro y Cucurella fue para enmarcar. Y sin demeritar a un Unai Simón que estuvo muy atento todo el encuentro.

Que una selección con el arsenal ofensivo de Francia terminara una semifinal mundialista con solo 0,3 xG explica mejor que cualquier otro dato el baño futbolístico de España. Los campeones de Europa no solo fueron superiores en el juego y en el marcador, sino que también anularon por completo a una de las delanteras más temidas del planeta.