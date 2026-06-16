Darwin Núñez no despega

Uruguay se estrenaba en el Mundial 2026 ante Arabia Saudí con Marcelo Bielsa apostando en el su once por Darwin Núñez como una de las referencias ofensivas. Sin embargo, el delantero no logró entrar en partido. En una primera parte espesa del conjunto charrúa, sin fluidez en tres cuartos de campo y con dificultades para generar superioridades, el atacante ha pasado prácticamente desapercibido.

Poco participativo, impreciso en el primer control y sin apenas presencia en el área, su actuación ha quedado muy lejos de lo esperado en un debut mundialista de máxima exigencia. El marcador en contra ha terminado por condicionar aún más su rendimiento en el estreno mundialista.

Y la decisión del técnico argentino ha sido contundente: cambio al descanso. Uruguay, por detrás en el marcador, ha reconfigurado su ataque tras una primera parte en la que el '9' titular no ha logrado imponerse ni en duelos ni en rupturas. Una sustitución que deja una lectura clara sobre la falta de impacto del delantero en el plan inicial.

¿Vuelta a Europa?

El contexto de Darwin Núñez ayuda a entender el ruido que rodea cada uno de sus partidos. El delantero uruguayo, hoy jugador del Al-Hilal, atraviesa una etapa de poco brillo en su carrera tras un 2025-26 irregular en Arabia Saudí. En el último curso ha disputado alrededor de 24 encuentros entre todas las competiciones, con cifras discretas para su nivel de expectativa: 9 goles y 5 asistencias, lejos de su versión más explosiva en Europa.

Su salida del fútbol europeo hacia Arabia Saudí ya generó debate en su momento, pero su situación actual ha reabierto el foco sobre su futuro inmediato. En ese sentido, diferentes medios han apuntado en las últimas semanas a la posibilidad de que el delantero vuelva a regresar a Europa, lo que ha encendido el interés de varios clubes.

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Darwin Nuñez, celebrando esta temporada un gol con el Al Hilal / Al Hilal

El nombre de Darwin Núñez vuelve a estar presente en el mercado internacional. Sin embargo, actuaciones como la de esta primera parte ante Arabia Saudí no ayudan a reforzar ese escenario. Su irregularidad y la falta de continuidad en partidos de máxima exigencia siguen pesando, y con este tipo de actuaciones no termina de ganarse un hipotético fichaje por un grande de Europa en el corto plazo.