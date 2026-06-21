El 'dardo' de Frenkie de Jong, otro '9' goleador y un récord histórico: esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Cuatro partidos seguidos repletos de emociones intensas. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

El mensaje de De Jong

Países Bajos se divirtió y goleó a Suecia, con varios protagonistas sobresaliendo sobre el terreno de juego. Uno de ellos fue, sin duda, Frenkie de Jong, que dominó el centro del campo y fue la brújula de la selección neerlandesa.

El jugador del Barça, además, dejó un mensaje para aquellos que no confían en él: "Muchas personas en realidad no entienden nada de fútbol. Miran, pero no ven de verdad. Escucho a la gente decir que nunca doy pases hacia adelante… pero eso simplemente no es cierto. Entonces no estás mirando de verdad".

Un nuevo goleador en el Mundial

La remontada de Alemania ante Costa de Marfil dejó un nuevo y, quizá para el público general, inesperado protagonista. Undav, que salió desde el banquillo, fue una pieza fundamental para darle los tres puntos a los alemanes con dos goles que les permitieron sellar su clasificación para los dieciseisavos de final.

El récord histórico de Eloy Room

El empate sin goles entre Curazao y Ecuador dejó sensaciones distintas para ambos equipos, pero con un protagonista indiscutible bajo palos: Eloy Room. El guardameta sostuvo a su selección con una actuación monumental, erigiéndose en la gran figura del encuentro gracias a una exhibición de reflejos y resistencia. Además, firmó un registro histórico al completar 15 paradas, la mayor cifra en un mismo partido en toda la historia de la Copa del Mundo.

TÚNEZ - JAPÓN

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Hoy domingo, el menú

18:00 · España - Arabia Saudí (Grupo H, Atlanta)

(Grupo H, Atlanta) 21:00 · Bélgica - Irán (Grupo G, Inglewood)

(Grupo G, Inglewood) 00:00 · Uruguay - Cabo Verde (Grupo H, Miami)

(Grupo H, Miami) 03:00 · Nueva Zelanda - Egipto (Grupo G, Vancouver)

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