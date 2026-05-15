El daño colateral de Luis Enrique en la selección francesa: "Debe relanzar su carrera en otro lugar"

Lucas Chevalier acaba de ganar la Ligue 1 y en pocos días disputará la final de la Champions League ante el Arsenal en Budapest. Sin embargo, a sus 24 años, atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera.

No hace tanto era señalado como uno de los grandes proyectos de futuro del fútbol francés. Su explosión en el Lille lo llevó al PSG para consolidarse en la élite del fútbol europeo. Venía a sustituir a Gianluigi Donnarumma y a demostrar que podía defender la portería de Francia en el Mundial de 2026. Pero el plan le ha salido rana y Didier Deschamps ni lo ha convocado. Sin duda, él ha sido el gran daño colateral de la excelsa gestión de Luis Enrique en París.

Lucas Chevalier fue el héroe en la final de la Supercopa de Francia / @PSG_inside

El seleccionador ha apostado finalmente por Mike Maignan, Brice Samba y Robin Risser como sus tres guardametas. El del AC Milan será el titular y el del Rennes solo jugará si cae el primero. Chevalier no entró en la lista ni como tercer portero, porque para Deschamps el ritmo competitivo es clave de cara a una competición como el Mundial. Por ello, la tercera plaza la ocupa el guardameta del Lens, que sí juega regularmente.

Mike Maignan, portero del AC Milan / EFE

La noticia supone un duro golpe para Chevalier, que ha comprobado de primera mano que Luis Enrique no se casa con nadie. El conjunto parisino pagó una cantidad importante por él tras su etapa en el Lille, unos 40 millones de euros, y le firmó un contrato de larga duración en el Parque de los Príncipes, convencido de que podía convertirse en el dueño de la portería durante los próximos años.

Safonov, el titular en el PSG

Empezó siendo el titular, pero el asturiano empezó a dudar de él y traspasó la titularidad a Matvey Safonov, habitual del banquillo en la etapa de Donnarumma. No obstante, el ruso ha aprovechado sus oportunidades y, pese a ser el eslabón más débil de la plantilla, está cumpliendo con suficiencia.

Safonov: "Podríamos haber anotado cuatro o cinco goles al Liverpool" / PSG_inside

Por lo que a Chevalier se refiere, en Francia lo tienen claro. Ha perdido una oportunidad de oro para brillar en un Mundial. Actualmente tiene 24 años y, como mínimo, tendrá que esperar a los 28 para poder vivir esta experiencia. La Eurocopa, eso sí, podría disfrutarla con 26.

Para ello necesita jugar, como le ha demostrado Deschamps. “Creo que debe relanzar su carrera en otro lugar el próximo verano”, opinó una leyenda del fútbol francés como Jean-Pierre Papin en 'RMC' cuando se conoció su ausencia. Sin duda, una golpe esperado, pero igualmente duro para el jugador.