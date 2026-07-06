Dani Olmo se viste de mago en Dallas: sus pases son puro peligro

España ha saltado al césped de Dallas dispuesta a morder en el duelo ibérico de la Copa del Mundo, y lo ha hecho impulsada por la versión más inspirada y desequilibrante de Dani Olmo. El mediapunta del Barça se ha convertido en el faro absoluto del ataque de Luis de la Fuente, firmando una primera mitad excelsa en la que ha desquiciado por completo a la defensa de Portugal. Suyo ha sido el criterio, la finura entre líneas y, sobre todo, las ocasiones más claras de una selección española que ha merecido marcharse con ventaja al vestuario.

Dos pases que merecieron el gol

La exhibición de Olmo ha tenido su punto álgido en la generación de juego, regalando dos "casi asistencias" de auténtico genio que sus compañeros no lograron materializar por milímetros. La primera genialidad llegó muy temprano, en el minuto ocho, cuando filtró un balón milimétrico al espacio para dejar a Mikel Oyarzabal completamente solo en el mano a mano; el delantero remató con un zurdazo cruzado que lamió el poste en una posición límite.

Dani Olmo, contra Portugal / EFE

La segunda obra de arte del de Terrassa se produjo en el minuto 33, culminando una combinación fantástica con Lamine Yamal. Olmo recibió del extremo y metió un pase de la muerte raso y envenenado al corazón del área, pero incomprensiblemente no apareció nadie de España para empujar el esférico a la red. Dos acciones de una clarividencia absoluta que están destrozando el entramado defensivo planteado por Roberto Martínez.

El "casi gol" para redondear una actuación notable

Además de asistir, el mediapunta azulgrana ha merodeado el gol en sus botas —y en su cabeza—. En el minuto 30, La Roja dispuso de una triple ocasión clarísima que Olmo estuvo a punto de mandar para dentro. Pedri puso un centro diagonal que no encontró a Cubarsí, pero obligó a Diogo Costa a repeler el balón hacia el centro del área; el rechace, completamente muerto, lo cazó Olmo de cabeza con todo a favor, pero su remate se marchó desviado cuando ya se cantaba el primero de la noche.

Vertical, inteligente y siempre en el lugar adecuado. Si España logra afinar la puntería en la segunda mitad, gran parte del mérito será de un Dani Olmo que está jugando a un nivel estratosférico.