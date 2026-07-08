Dani Olmo: "Ver a Pedri es un espectáculo, es indispensable para nostros"

Se ha ganado la titularid a base de buenos partidos. Cuando Dani Olmo está en forma es uno de los jugadores más indetectables del mundo.

Domina como pocos la posición de mediapunta. Olmo crea como un centrocampista y define como un delantero. Aunque no arrancó como titular el Mundial, ahora mismo es un fijo en los esquemas de Luis De la Fuente.

El futbolista del Barça ha explicado en rueda de prensa sus sensaciones antes de afrontar contra Bélgica la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo.

Olmo tiene la sensación que en su carrera nadie le ha regalado nada: "Siempre he tenido que ir demostrando lo que soy, no hay ningun problema, seguiré igual como he hecho siempre, estoy contento de ayudar al equipo".

Dani Olmo es un mediapunta muy difícil de controlar / Sefutbol

El egarense es feliz ejerciendo de '10': "Me gusta combinar con mis compañeros y moverme con sentido, estudiar el espacio, mirar donde puedo recibirla, me siento cómodo aunque tenga muchos rivales cerca".

Olmo ha elogiado a Lamine Yamal al que ve entre los mejores del mundo pese a que sus cifras en el Mundial no lo atestiguen así: "Para mí ya está entre los mejores. Nos da mucho con sus regates y su presencia. Ya se ve como nos entendemos los dos. Nos va a dar mucho y condiciona a los rivales".

El discreto partido de Pedri contra Portugal ha disparado las críticas sobre el timerfeño, algo que Olmo no comparte: "¿Tiene que dar un paso adelante? Pedri es un espectaculo verlo.De hecho lo veo a un nivel espectacular. Nos da mucho. Pedri puede estar mas o menos acertado pero es un jugador indispensable para nosotros".

Olmo, Ferran y Pedri juegan juntos en el Barça y en la selección / Valentí Enrich

El '10' de España valora la solidez del equipo español: "Somos un equipo en el que todos atacamos y todos defendemos. Es un trabajo espectacular de Unai y la línea defensiva. Es un hito histórico no encajar ningún gol. Tener la porteria a cero es un pasito más cerca para ganar".

Olmo está convencido de que España puede ir a más: "Nos da igual lo que hagan otras selecciones. Sabemos lo que hemos mejorado y lo que nos queda por pulir. Estos detalles nos puede dar el pase a semis".

Noticias relacionadas

Dani Olmo ha explicado que en el seno de la selección están centrados en Bélgica y que nadie piensa en unas teóricas semifinales contra Francia.