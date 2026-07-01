Dani Olmo, el hombre de las eliminatorias

Tras un debut complicado frente a Cabo Verde en este Mundial, Luis de la Fuente no tardó en mover ficha. El seleccionador introdujo ajustes para corregir el rumbo de España y, en medio de esa búsqueda de soluciones, volvió a aparecer un futbolista acostumbrado a crecer cuando la exigencia alcanza su punto máximo: Dani Olmo.

No es la primera vez que el mediapunta catalán responde a una situación límite. Ya lo hizo en la pasada Eurocopa, cuando la lesión de Pedri le abrió las puertas de la titularidad. Lejos de acusar la presión, asumió el protagonismo ofensivo de la selección y se convirtió en una de las piezas más determinantes del equipo. Desde entonces, ha demostrado que los grandes escenarios suelen sacar su mejor versión.

Ahora, el destino parece volver a colocarle en el centro de la escena. Dani Olmo apunta a la titularidad frente a Austria en un cruce de dieciseisavos de final que marcará el futuro de España en el torneo.

Un especialista en los partidos decisivos

A lo largo de la fase de grupos, Olmo ha ido ganando protagonismo de forma progresiva. Acumula 100 minutos de juego en la presente Copa del Mundo, con una titularidad ante Arabia Saudí y dos apariciones desde el banquillo frente a Cabo Verde y Uruguay que dejaron sensaciones muy positivas.

Mikel Oyarzábal celebra tras marcar el segundo gol del España - Arabia Saudí en presencia de Dani Olmo y Lamine Yamal / EFE

Sin embargo, donde realmente ha construido su reputación es en los encuentros de eliminación directa. El compromiso ante Austria será su noveno partido de fase final entre mundiales y Eurocopas, un escenario en el que sus números reflejan una influencia notable.

En sus 8 eliminatorias previas con España ha participado directamente en siete goles, con un balance de 3 tantos y 4 asistencias. Una producción ofensiva que le sitúa como uno de los jugadores más fiables de la selección cuando el margen de error desaparece y cada detalle adquiere una importancia capital.

Talento para decidir y piernas para sostener al equipo

Más allá de su historial en las grandes citas, su rendimiento en este Mundial también está dejando argumentos para confiar en él. El internacional español suma 1 asistencia y 2 pases clave, consolidándose como una de las principales fuentes de creatividad en los metros finales.

Su precisión con el balón continúa siendo una de sus grandes fortalezas. Registra un 86 % de acierto en el pase y mantiene un impecable 100 % de efectividad en los desplazamientos en largo, una herramienta fundamental para acelerar la circulación y romper líneas rivales.

Dani Olmo, protagonista ante Uruguay / Francisco Guasco / EFE

Pero la aportación de Olmo no termina cuando España pierde la posesión. Su compromiso en la presión y los esfuerzos sin balón le convierten en una pieza especialmente valiosa para el sistema de Luis de la Fuente. En lo que va de torneo acumula 24 carreras, cuatro de ellas progresivas, una muestra de su capacidad para atacar espacios y generar ventajas.

Ese despliegue físico también se refleja en los datos de distancia recorrida. Con una media de 11,1 kilómetros por cada 90 minutos, es el quinto futbolista de la selección que más terreno cubre sobre el césped.

Austria, el siguiente examen

España afronta ahora el tramo decisivo del Mundial y todo apunta a que Dani Olmo volverá a tener un papel protagonista. Su capacidad para aparecer en los momentos importantes, su influencia en la generación de juego y su constante trabajo sin balón le convierten en una de las principales bazas de la selección para superar a Austria.

Cuando llegan las eliminatorias, hay jugadores que se esconden y otros que dan un paso adelante. La trayectoria de Dani Olmo con España invita a pensar que pertenece, sin discusión, al segundo grupo.