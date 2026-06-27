Dani Olmo y Ferran Torres son imprescindibles

Dani Olmo y Ferran Torres cambiaron por completo la dinámica de la selección española ante Uruguay. Ambos comenzaron en el banquillo, pero su entrada dio otro ritmo a un equipo que hasta entonces había vuelto a mostrarse espeso en los últimos metros. Los dos aportaron desequilibrio, verticalidad y una sensación constante de peligro que España había echado de menos durante buena parte del encuentro en el último compromiso de la fase de grupos, saldada con dos triunfos y un empate, el inaugurual ante Cabo Verde.

Olmo se lamentó tras una buena ocasión / Francisco Guasco / EFE

Olmo fue el primero en saltar al césped, sustituyendo a Mikel Merino. El centrocampista había recuperado la titularidad después de no salir de inicio ante Arabia Saudita, pero no consiguió imponer su fútbol ni conectar con los atacantes. En cambio, el blaugrana cambió el escenario desde el primer balón que tocó. Se movió entre líneas, aceleró la circulación y dio la impresión de que cada intervención podía convertirse en una ocasión de gol. España ganó imaginación y profundidad con él sobre el terreno de juego.

De la Fuente, seleccionador español / X

Algo parecido ocurrió con Ferran Torres. El delantero entró en el minuto 76 por Mikel Oyarzabal y apenas necesitó unos minutos para hacerse notar. Rozó el gol con un potente disparo que se estrelló en el larguero, pero su impacto fue mucho más allá de esa acción. Atacó los espacios, encaró a la defensa rival y generó más incertidumbre que la delantera española durante buena parte del partido.

AME4977. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Rodrigo Bentancur (d) de Uruguay disputa un balón con Lamine Yamal de España este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz / Alex Cruz / EFE

La aportación de ambos no pasó desapercibida. España fue un equipo mucho más reconocible en el tramo final, con más energía, más velocidad en la circulación y una mayor sensación de que el gol podía llegar en cualquier momento. En un equipo que sigue buscando la mejor versión ofensiva, Dani Olmo y Ferran Torres presentaron una candidatura muy seria para ganar protagonismo de cara a los próximos compromisos del Mundial.