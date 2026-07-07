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MUNDIAL 2026

Dani Olmo despega como faro de la España Luis de la Fuente

El mediapunta de Terrassa se ha asentado de inicio en el esquema de la Selección tras un camino de menos a más en el torneo

Dani Olmo: "Lamine está bien"

Dani Olmo: "Lamine está bien"

Dani Olmo: "Lamine está bien" / SPORT

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Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

España sigue avanzando en el Mundial y uno de los nombres propios que explican la evolución del conjunto de Luis de la Fuente es el de Dani Olmo. En el exigente y trabado encuentro de octavos de final frente a Portugal, donde el combinado nacional se mostró espeso y el juego se tornó algo bronco, el futbolista catalán fue el encargado de arrojar luz en ataque.

Dani Olmo leyó a la perfección el juego entre líneas de España ante Austria

Dani Olmo leyó a la perfección el juego entre líneas de España ante Austria / David Toro / EFE

Especialmente durante la primera mitad, Olmo asumió la responsabilidad en tres cuartos de campo, generando peligro constante y distribuyendo pases finales de alta calidad. Su actuación ante el cuadro luso se saldó con una puntuación de 6,8 en la plataforma 'SofaScore', manteniendo su valoración media en lo que va de cita mundialista por encima del 7.

Consolidado

El camino del jugador del FC Barcelona en este torneo ha sido de una consolidación progresiva. Arrancó como suplente en el debut frente a Cabo Verde, recuperó la titularidad en el segundo compromiso ante Arabia Saudí y volvió al banquillo en el cierre de la fase de grupos contra Uruguay por decisión técnica.

Dani Olmo, contra Portugal

Dani Olmo, contra Portugal / EFE

Sin embargo, la llegada de las eliminatorias ha despejado cualquier duda: Olmo ha sido titular en los dos cruces directos y se encuentra plenamente asentado en el once. Salvo sorpresa mayúscula, el egarense volverá a partir de inicio como mediapunta el próximo viernes en el trascendental partido de cuartos de final contra Bélgica.

Continuidad física y pretemporada azulgrana

Este notable rendimiento en el Mundial prolonga la buena línea que el atacante ya venía mostrando bajo las órdenes de Hansi Flick en el Barça, donde ha sido una pieza importante esta temporada. Un factor clave en este escenario está siendo su continuidad física, rindiendo al máximo nivel y encadenando partidos sin la aparición de molestias.

Dani Olmo: "Ahora a Cucurella le va a tocar sufrirnos"

Dani Olmo: "Ahora a Cucurella le va a tocar sufrirnos"

Dani Olmo: "Ahora a Cucurella le va a tocar sufrirnos" / SPORT

De cara al futuro a corto plazo, el plan trazado para Olmo es idéntico al del resto de internacionales azulgranas concentrados con la selección española. Una vez concluya la participación de España en la Copa del Mundo, el futbolista disfrutará, en principio, de tres semanas de vacaciones para asegurar un descanso óptimo.

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De este modo, su incorporación a la disciplina del FC Barcelona para arrancar la pretemporada apuntaría ya a principios de agosto. Una vuelta clave para Flick, que cuenta con él como una figura de máxima relevancia para la próxima campaña.

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