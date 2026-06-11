Damián Bobadilla, de Paraguay: "Venimos aquí a ganar"

La Albirroja ya ruge desde California. Con la mente puesta en el inminente debut y el calor de una afición entregada, el centrocampista paraguayo Damián Bobadilla ha lanzado un mensaje ambicioso e incontestable: Paraguay no ha cruzado el charco para rellenar el calendario. La selección sudamericana llega a la gran cita con la firme mentalidad de competir de tú a tú y "dar lo mejor y dejar el país lo más alto posible".

Ambición máxima y el calor de la afición

El futbolista de la Albirroja compareció ante los medios en la sede de concentración del equipo en Santa Clara, California, visiblemente emocionado por el respaldo recibido antes de emprender el viaje. El grupo es plenamente consciente de la ilusión que ha despertado en su país y asume la responsabilidad con la máxima exigencia.

"El cariño que la afición nos ha demostrado tanto en el partido con Nicaragua como la despedida fue única. Sabemos las expectativas que tiene el hincha por nosotros y lo único que puedo decir es que nosotros venimos aquí para ganar", indicó con rotundidad el centrocampista paraguayo.

Controlar la ansiedad antes del debut

A las puertas de que ruede el balón, el vestuario paraguayo gestiona las horas previas con una mezcla de unión, tranquilidad y muchísimas ganas de saltar al césped. El debut se divisa ya en el horizonte inmediato y las ganas de competir van en aumento dentro de la expedición.

"Queremos estar ya jugando", aseveró un Bobadilla que reflejó las ganas de todo el plantel. "Estamos entrenando de la mejor manera para arrancar de la mejor manera el viernes", añadió el jugador, fijando la mirada en el estreno del grupo.

Radiografía táctica de los rivales

El cuerpo técnico liderado por el argentino Gustavo Alfaro no ha dejado ningún detalle al azar desde que la selección aterrizó en suelo norteamericano el pasado domingo. El análisis de los rivales de la fase de grupos —donde Paraguay comparte destino con Estados Unidos, Australia y Turquía— está siendo minucioso para explotar al máximo sus virtudes.

"Sabemos que en este nivel no alcanza con defender bien, sino atacar bien, estamos entrenando la parte ofensiva y defensiva e intentando que en lo futbolístico podamos sacar nuestra mejor versión", explicó Bobadilla respecto al equilibrio que buscan plasmar en el campo.

El peligro de Estados Unidos y la pizarra de Pochettino

El primer gran obstáculo en el camino paraguayo será el combinado anfitrión. Bobadilla demostró tener muy estudiado el libreto táctico del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, un bloque dinámico que exigirá la máxima concentración defensiva y transiciones impecables.

El equipo norteamericano "tiene muy buena posesión y físicamente es muy bueno para las transiciones", destacó el centrocampista sobre las principales amenazas de su oponente del viernes.

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Todo listo para el estreno en Los Ángeles

El gran día ha llegado. El debut mundialista de la Albirroja frente a uno de los anfitriones del torneo está programado para este viernes a las 18:00 hora local (01:00 GMT del sábado). El escenario no podría ser más imponente: el Estadio de Los Ángeles, ubicado en Inglewood, que lucirá sus mejores galas con una capacidad para 70.000 espectadores listos para vivir el inicio de una cita histórica.