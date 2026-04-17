Dabiz Muñoz se moja: "Va a llegar al Mundial siendo el futbolista español más en forma"

Dabiz Muñoz es uno de los chefs españoles más reconocidos a nivel internacional y el creador del restaurante DiverXO. El madrileño también ha mostrado en múltiples ocasiones su otra gran pasión: el fútbol. En especial, es un seguidor declarado del Atlético de Madrid, al que apoya con intensidad.

Durante su intervención en 'El Partidazo de COPE', el cocinero analizó la previa de la final de la Copa del Rey que se celebra el próximo sábado 18 de abril y enfrenta al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el Estadio de la Cartuja.

Juanma Castaño le recordó que el conjunto de Simeone parte como favorito y le preguntó si cree que eso puede perjudicar al equipo, algo que negó con rotundidad: "No, no. En ningún caso le va a perjudicar. Yo tenía claro, y sigo teniendo claro, que si el Atleti pasaba la eliminatoria contra el Barça iba a ganar la final de la Copa del Rey".

Dabiz Muñoz aseguró que tiene plena confianza en el rendimiento del equipo rojiblanco y añadió que va "dopadísimos" tras eliminar al FC Barcelona en cuartos de la Champions League: "No tengo ninguna duda. Lo que está haciendo un año más el Atlético de Madrid y el Cholo es impresionante".

El chef destacó la figura de Marcos Llorente, a quien definió como "el mejor futbolista español actualmente". El madrileño afirmó que se trata de un "p*** diosarro que va a llegar al Mundial siendo el futbolista español más en forma, junto a Lamine Yamal, quizás".

Además de analizar la final de la Copa del Rey, Dabiz Muñoz recordó en la entrevista su pasado vinculado al fútbol base del Atlético de Madrid: "Jugué en categorías inferiores del Atleti desde los 12 años hasta los 18 casi".

El cocinero relató su paso por el Atlético Madrileño en Segunda B, donde llegó a competir a nivel semiprofesional, y recordó con humor una anécdota de su etapa como futbolista junto a Antonio López, que acabó siendo capitán del primer equipo del Atlético de Madrid.

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"Él venía de Benidorm y yo le decía que él no sabía jugar a fútbol, y al final él llegó a ser capitán del Atlético de Madrid y yo me quedé friendo huevos", explicó entre risas.