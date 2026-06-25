Sudáfrica da la campanada y envía a Corea del Sur a la lista de espera

Casi nadie se esperaba lo de Monterrey. Los que seguro que no, los surcoreanos, que jugaron como si nada les fuera en el partido y lo acabaron pagando muy caro. De nada les sirvió su reacción final. Sudáfrica sí creyó en sus posibilidades, fue creciendo durante el partido y encontró la recompensa en un zurdazo de Thapelo Maseko para hacer historia y clasificarse por primera vez para las eliminatorias del Mundial. Disputará como segunda la ronda de dieciseisavos contra Canadá el domingo 28 de junio a las 21.00 horas, mientras Corea del sur queda abocada, con un diferencial de goles de cero, a esperar a ser una de las mejores terceras de grupo,

El encuentro arrancó bajo esta premisa: a Corea del Sur le bastaba con un empate para asegurarse la segunda posición y a Sudáfrica solo le valía la victoria. Y ya desde las alineaciones, la primera sorpresa con la suplencia de Heung-ming Son tras su pobre partido contra México. Tuvo que rectificar al descanso el seleccionador Hong Myung-Bo.

Aun así, fueron los asiáticos los que empezaron más fuertes, aunque se fueron evaporando con el paso de los minutos. Kim Min-jae abrió las hostilidades a los 2 minutos con un chut que se estrelló en un defensa sudafricano. Los 'bafana bafana' respondieron con un disparo potente de Mofokeng que se fue arriba. Y la réplica de Kang-in Lee en un balón que se paseó peligrosamente hacía augurar un primer tiempo divertido. Nada de eso.

Maseko rompe los bostezos

Los surcoreanos se fueron apagando, dieron aire a Sudáfrica y los de Hugo Broos se fueron adueñando del partido a base de rápidas transiciones ante un rival mucho más impreciso de lo habitual. Tantro que Thapelo Maseko tuvo dos ocasiones para cambiar el rumbo del partido (minutos 19 y 39) y entre medio, se tuvo que lucir el meta surcoreano Kim Seung-gyu a remates de Mbatha y Magkopa.

El sudafricano Thapelo Maseko estuvo muy activo ante Corea del Sur / EFE

Corea del Sur se fue a vestuarios con el miedo en el cuerpo y la solución de su seleccionador fue un triple cambio para rectificar y dar entrada a su estrella, Son, además de Jens Castrop y Kim Jing.yiu.

Pero pasaban los minutos y lo único que se celebraba en el Estadio Monterrey eran los goles de México a la República Checa, que hacían levantar de sus asientos a los locales, recordando aquellas míticas Ligas de Tenerife conquistadas por el Barça.

El color lo ponían los aztecas, mayoritarios en el estadio pese a no jugar su selección. Para Corea del Sur y Sudáfrica no cambiaba nada... hasta que apareció Maseko para adelantar a los 'bafana bafana'. Fue el que más lo había intentado y quien más se lo merecía cuando agarró el balón dentro del área, controló con la zurda y lanzó un disparo muy ajustado a los 63 minutos.

Corea no despierta a tiempo

El panorama cambió por completo, pues Sudáfrica se aupaba a la segunda posición y dejaba en tercer lugar a una Corea del Sur que estaba pagando un alto precio a su indolencia.

Tenían los de Hong Myung-Bo veinte minutos más el añadido para solucionar el tremendo desaguisado. Les entraron las prisas y se toparon ante un rival muy ordenado atrás para proteger su preciado tesoro. Los Son, Kang-in y compañía iniciaron una lucha contra el reloj que fueron perdiendo minuto a minuto. Pese a monopolizar el balón, la mejor ocasión para empatar llegó ya en el minuto 93, en un cabezazo hacia atrás de Park Jin-seop.