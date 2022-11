Czeslaw Michniewicz: “Tenemos que respetar a México”

"No veo un gran desequilibrio contra la selección mexicana, tampoco contra Argentina y Arabia Saudí", apunta El seleccionador polaco ya tiene decidido su primer once titular y se lo comunicará a sus jugadores esta noche

El seleccionador polaco Czeslaw Michniewicz compareció en rueda de prensa antes de su partido de debut en Qatar 2022 frente a México de este martes (19:00 hora local, -2 CET), un rival hacia el que mostró su “respeto” y no quiso centrarse en si la Tri llega en mal momento o no.

“Hemos hecho nuestros deberes. Tenemos todo el respeto del mundo a un seleccionador con experiencia y que ha trabajado en el Barcelona. Y será la quinta Copa del Mundo para Ochoa, algunos de nuestros jugadores no han tenido esta experiencia… tenemos que respetarles”, dijo.

“Muchas veces pasa en el fútbol que los favoritos no acaban ganando. No veo un desequilibrio grande contra la selección mexicana, tampoco contra Argentina y Arabia Saudí. Respetamos a todas las selecciones y creemos firmemente en nosotros mismos”, amplió. Una experiencia mundialista que le falta a su equipo, pero sí que apuntó que la tienen en otros grandes torneos.

“No queremos ser uno de los 16 que se vayan a casa. Observando a nuestros jugadores, tenemos a muchos con dilatada experiencia y a gente joven. Esta combinación es la adecuada para estar satisfechos con nuestro equipo. El objetivo es alcanzar nuestro máximo potencial”, declaró.

Además, Michniewicz comentó que ya sabe la alineación titular, pero no quiso dar pistas más allá de que su guardameta será, como se esperaba, Wojciech Szczesny. “Ya conocemos nuestro once titular y esta noche lo sabrán mis jugadores. Quiero que se centren en el partido. No va a cambiar nada de nuestra evolución en nuestros partidos”, contestó.

“Los que no han jugado en sus clubes están en una buena condición física. Con tres partidos en ocho días, no tengo ninguna reserva. Todos los jugadores están preparados y disponibles para mañana”, apuntó.