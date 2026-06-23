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MUNDIAL 2026

Un cyborg anda suelto, el partido más largo y Argelia le hace un favor a Argentina: esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Messi, Mbappé y Haaland fueron los grandes protagonistas del día con un doblete cada uno

Dembélé, clave con Francia

Dembélé, clave con Francia / EFE

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Toni Munar

Toni Munar

Cuatro partidos seguidos repletos de emociones intensas. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

Messi es eterno

El mejor jugador del mundo sigue siendo Leo Messi. El argentino volvió a hacer historia con un doblete que lo coloca en solitario al frente de la tabla de máximos goleadores del Mundial. Con la victoria ante Austria, la campeona del mundo sentenció el pase a dieciseisavos de final (2-0).

Un encuentro marcado por los dos tantos del jugador del Inter Miami que volvió a romper innumerables récords mundiales, pero además por las palabras de Julián Álvarez. La araña confirmó en público su deseo de salir del Atlético de Madrid este verano en zona mixta.

El partido de más de 3 horas

Francia volvió a cumplir ante Irak (3-0) para sentenciar su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Si Leo no falló a su cita con el gol, Mbappé también hizo lo propio con un doblete. Además, Dembélé puso el tercero para cerrar la goleada ante el conjunto asiático.

El encuentro se paró durante una hora y media al descanso por una fuerte tormenta que azotó Filadelfia. A su reanudación, Francia sentenció el encuentro y se jugará la primera plaza del grupo ante Noruega.

Un cyborg anda suelto

Noche de goleadores. El destino (el calendario) ha querido que Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé jueguen sus encuentros de fase de grupos el mismo día. En apenas unas horas vimos el doblete de Leo, el doblete de Kyalian y el doblete de Erling; que no se podía perder la fiesta. Noruega superó a Senegal por 3-2 para volver a pasar una fase de grupos por primera vez desde 1998.

Pedersen abrió el marcador para los nórdicos y el cyborg marcó dos tantos, aunque tuvieron que terminar sufriendo tras los dos goles de Sarr para Senegal. Los africanos se complican mucho la vida y podrían quedarse incluso ganando la última jornada.

Argelia revienta la fiesta jordana

En el último encuentro de la madrugada, Argelia remontó a Jordania en la segunda parte para seguir viva en el Mundial (1-2). Los africanos evitaron la primera victoria de la historia de los asiáticos en una Copa del Mundo y además los eliminaron matemáticamente con el gol de Gouiri en el minuto 83.

Con esta victoria, Argentina ya es matemáticamente primera de grupo. Por tanto, si España le gana a Uruguay, las dos selecciones solo se podrían ver las caras en la gran final.

Hoy domingo, el menú

  • 19:00 · Portugal - Uzbekistán (Grupo K, Houston)
  • 22:00 · Inglaterra - Ghana (Grupo L, Boston)
  • 01:00 · Panamá - Croacia (Grupo L, Toronto)
  • 03:00 · Colombia - RD Congo (Grupo K, Zapopan)

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