'Cuti' Romero, contundente con Gary Neville: "Espero que cuando me retire no sea tan estúpido"

La clasificación de Argentina para la final del Mundial ante Inglaterra dejó algo más que una celebración. Tras el triunfo en Atlanta, Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez aprovecharon su paso por la zona mixta para responder a unas declaraciones que habían generado bastante polémica en los días previos.

El destinatario de sus mensajes fue el exfutbolista y comentarista Gary Neville. Y es que antes de la semifinal, Neville había puesto en duda el rendimiento de la pareja de centrales de la Albiceleste.

El inglés aseguró que ambos solían cometer errores defensivos con bastante frecuencia, aunque también reconoció que, cuando juegan con la selección argentina, elevan notablemente su nivel.

"Le mejor-peor pareja de centrales"

Incluso los definió como "la mejor-peor pareja de centrales del mundo", destacando su capacidad para alternar actuaciones brillantes con fallos inesperados.

El exinternacional, Gary Neville se despachó agusto antes de tiempo: "No veo manera de que no hagamos al menos dos goles. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol por partido", dijo el analista británico.

Para posteriormente añadir: "Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sumblime a lo ridículo", concluyó.

No fue el único que criticó a la albiceleste

No solo fue Neville el único en casi asegurar que Inglaterra tenía la victoria en la palma de la mano. Ian Wright, también exfutbolista inglés opinaba lo mismo: "A Argentina no le tengo el mimso miedo que le tendría a Francia o España. Tienen muchas debilidades".

La respuesta: "Espero no ser tan estúpido..."

Después de la remontada de Argentina y la eliminación de Inglaterra, las respuestas a estas críticas no tardaron en llegar. El primero en hablar fue Lisandro Martínez, quien restó importancia a los comentarios y aseguró que el equipo está acostumbrado a convivir con ese tipo de opiniones.

"Siempre hablan de nosotros, pero preferimos responder dentro del campo y hacerlo con respeto", afirmó.

Más contundente fue Cuti Romero. El defensor del Tottenham dejó una de las frases más llamativas de la noche al referirse a Neville: "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido".

Más tarde explicó que su intención era remarcar que no le gustaría dedicarse a cuestionar a otros futbolistas cuando termine su carrera. Según Romero, todos los jugadores saltan al campo con la intención de dar lo mejor por su club y su selección, aunque el resultado no siempre acompañe.