El curioso caso de los porteros en el Mundial: ¿por qué no juegan los más valiosos?

En todo Mundial se dan cita, como no podría ser de otra forma, los mejores futbolistas. Las selecciones convocan a las mejores estrellas de su país en busca del título más prestigioso y la que mejor logra aglutinar y coordinar el talento que tiene entre manos suele ser la que se lleva el gato al agua. Los entrenadores son absolutamente decisivos a la hora de convertir elencos de jugadores del primer nivel en equipos campeones. No es una empresa nada sencilla.

Y es que esto implica que los técnicos deben tomar decisiones impopulares. Y renunciar a ciertas cuestiones en beneficio del colectivo. En la presente edición de la Copa del Mundo, por ejemplo, se está produciendo una situación muy curiosa: solo tres de los 10 arqueros más valiosos de la competición son titulares con sus respectivos combinados nacionales.

Según el 'CIES Football Observatory', los guardametas con mayor valor del mercado convocados para el Mundial son, por este orden, Joan Garcia (75,9 millones / FC Barcelona-España), Senne Lammens (53 millones / Manchester United-Bélgica), Bart Verbruggen (47 millones / Brighton-Holanda), Mike Penders (44,9 millones / RC Strasbourg-Bélgica), Robin Roefs (43,2 millones / Sunderland-Holanda), James Trafford (42,6 millones / Manchester City-Inglaterra), David Raya (36,3 millones / Arsenal FC-España), Diogo Costa (36 millones / Porto-Portugal), Gregor Kobel (33,8 millones / Borussia Dortmund-Suiza) y Robin Risser (32,3 millones / RC Lens-Francia).

Los únicos porteros de esta lista que son titulares con sus países y, por consiguiente, han jugado algún minuto en el Mundial, son Verbruggen, Diogo Costa y Kobel. El resto no se han movido del banquillo. Lógicamente, cada caso es diferente y tiene sus motivos. Al menos para los seleccionadores que deciden apostar por otro tipo de perfiles.

El factor de la edad

Es importante remarcar, en este sentido, que a la hora de determinar el valor de mercado de un futbolista, los portales especiales como el propio 'CIES Football Observatory' o 'Transfermarkt' tienen muy en cuenta la edad y la proyección. Para bien cuando son jóvenes y tienen mucha carrera por delante; y para mal cuando superan los 30 años.

Si se 'cruza' esta realidad con el hecho de que, en una competición tan corta y para una demarcación tan crucial, la veteranía es un grado, se puede entender por qué, en líneas generales, los porteros más valiosos de la Copa del Mundo no están jugando en su gran mayoría. Veremos si alguno de ellos logra revertir su situación en el corto plazo o en las próximas ediciones de este torneo. Esta lista, sin embargo, permite ver que el caso de Joan Garcia no es la excepción, sino lo habitual.