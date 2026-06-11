La curiosa maldición que puede romperse este Mundial

Ganar un Mundial nunca es sencillo. A lo largo de la historia, solo 8 selecciones han conseguido coronarse campeonas del mundo. Y todas ellas tienen algo en común, desde Uruguay en 1930 hasta Argentina en 2022, pasando por los cinco mundiales brasileños o los cuatro alemanes: todas han ganado el mundial con un seleccionador autóctono.

Los seleccionadores extranjeros no suelen ser sinónimo de éxito en el Mundial. Las mejores actuaciones hasta el día de hoy son las dos finales a las que consiguieron llegar el inglés George Raynor en 1958 con Suecia y el austríaco Ernst Happel en 1978 con Países Bajos. Desde entonces, van ya 11 mundiales consecutivos en los que las finales enfrentan a dos seleccionadores nacidos en el país al que representan. Este sorprendente dato tiene este año serias opciones de ser derrocado, pues 3 de las grandes favoritas a llevarse la copa tienen entrenadores extranjeros: Brasil, Inglaterra y Portugal.

Carlo Ancelotti, dispuesto a hacer historia

La selección brasileña no está en su mejor momento. Si bien cuenta con grandes jugadores como Vinicius Junior o Raphinha, los resultados en los últimos años no invitan a pensar en la 'canarinha' como la gran candidata, aunque la pentacampeona del mundo siempre tiene algo que decir en los Mundiales. Es aquí donde entra en juego Carlo Ancelotti, quien tras su gran etapa en el Real Madrid, buscará dar la sexta estrella al país sudamericano en un irregular momento de forma para la selección. Ancelotti lucha contra otra anomalía histórica más: será el primer seleccionador extranjero en dirigir un mundial con Brasil.

l seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento / EFE/Angel Colmenares

Tuchel y Robert Martínez también buscan romper el récord

Inglaterra y Portugal también figuran dentro del grupo de las favoritas a hacerse con el Mundial. En el caso de los ingleses, será el alemán Thomas Tuchel el encargado de poder hacer soñar a un conjunto que siempre promete ser claro candidato a todas las competiciones a las que se clasifica, pero que suele terminar decepcionando. El mundial ganado en 1966 es el único gran título que figura en las vitrinas de la selección inglesa, a la cual Tuchel busca añadir otra copa del mundo más. Si bien su convocatoria ha generado numerosas críticas, una selección con jugadores de la talla de Harry Kane, Jude Bellingham o Bukayo Saka debe ponerse como máximo objetivo hacerse con el trofeo, aunque el seleccionador opine que su equipo no es favorito.

Por su parte, el español Roberto Martínez busca conseguir el primer Mundial para Portugal. Para ellos, ganar sería el broche perfecto para la carrera de Cristiano Ronaldo y un gran hito para una generación llena de talento que está dominando Europa: Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Gonçalo Ramos buscan continuar en el fútbol de selecciones el éxito que están consiguiendo en el PSG con Luis Enrique. En el equipo figuran también otras grandes estrellas como Bruno Fernandes, Rafael Leao o Bernardo Silva. Sin lugar a dudas, una gran oportunidad para conseguir la primera estrella de su historia con el tercer seleccionador extranjero para la selección lusa en un Mundial.

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, se abraza con Cristiano Ronaldo, después de un partido contra Hungría en la fase de clasificación para el Mundial. / ANNA SZILAGYI / EFE

La tradición puede seguirse manteniendo

Si bien existen posibilidades reales de que termine esta maldición, dentro de las selecciones candidatas a ganar también hay varias que se postulan para seguir con este legado: España con De La Fuente, Argentina con Scaloni o Francia con Deschamps. Bastante por debajo, aunque también con opciones, se encuentran la selección alemana de Nagelsmann o la neerlandesa de Ronald Koeman.

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Si Argentina o Francia consiguen ganar el mundial, Deschamps o Scaloni se podrán convertir en el segundo entrenador de la historia capaz de ganar más de una Copa del Mundo, un récord que actualmente posee en solitario el italiano Vittorio Pozzo, campeón en 1934 y 1938. Gane quien gane, seguro que disfrutamos de uno de los mundiales con más selecciones favoritas a ganar el trofeo.