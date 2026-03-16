La curiosa historia detrás de las camisetas de Estados Unidos para el Mundial: "No nos sentíamos representados"

Estados Unidos se prepara para su gran cita con el fútbol mundial tras 1994. El país de las barras y las estrellas es una de las anfitrionas del Mundial de 2026, junto con Canadá y México, y hay muchas expectativas puestas sobre el equipo de Mauricio Pochettino.

Este lunes, la federación estadounidense presentó oficialmente sus camisetas para esta importante cita mundialista, con una historia bastante curiosa detrás: los propios jugadores estuvieron involucrados en el proceso del diseño de las equipaciones después de la 'crisis' que generó el diseño para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Según avanzó 'The Athletic', los jugadores llegaron a dicho acuerdo con la marca que les patrocina, 'Nike', durante la sesión de fotos en 2022 con las camisetas que tendrían que vestir en Doha. Cuando vieron las camisetas "los jugadores no estaban muy convencidos", explica Tyler Adams al medio: "No sentíamos que las equipaciones nos representaran".

La equipación de Estados Unidos en 2022 / Agencias

Algunos pesos pesados de la selección incluso se negaron a participar en la sesión de fotos, y hubo momentos de gran tensión. Para calmar los ánimos, los representantes de US Soccer y de la marca aceptaron que los jugadores, como el propio Adams, Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Ricardo Pepi o Matt Turner, durante todo este tiempo, participaran en todo el diseño de las camisetas que vestirán en su casa este verano. "Literalmente lo elegimos todo", dice Adams.

Finalmente, llegaron al consenso de una primera camiseta con 'Barras' horizontales onduladas de color blanco y rojo, y una segunda camiseta completamente negra que represente a las 'Estrellas'. La camiseta tendrá su debut oficial el 28 de marzo ante Bélgica en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

"Por primera vez, el diseño de los uniformes unifica a todas las selecciones nacionales bajo una identidad visual común, conectando a jugadores desde las categorías juveniles hasta los equipos mayores con un mismo escudo y diseño compartido", dice el comunicado de US Soccer.

Una de las novedades de los nuevos uniformes es que serán utilizados por las 27 selecciones estadounidenses de todas las categorías.

Sergiño Dest, con la camiseta de Estados Unidos para el Mundial de 2026 / @USMNT

"Una camiseta de la selección nacional representa el orgullo de portar el escudo, no solo para los jugadores en el campo, sino también para los aficionados que los apoyan en cada paso del camino", añadió Dave Wright, Director Comercial de U.S. Soccer.

"Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 acercándose a Estados Unidos, estamos ilusionados por ver a los jugadores de nuestras 27 selecciones nacionales y a los seguidores de todo el país vistiendo este uniforme mientras nos encaminamos hacia un momento increíble para el fútbol", finalizó.