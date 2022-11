La 'curiosa' anécdota de Van Gaal con su mujer: "Puedes venir a mi habitación..."

El seleccionador neerlándes le pidió a su esposa que fuera con él al hotel en pleno entrenamiento Países Bajos prepara ya su duelo ante Ecuador, tras ganar a Senegal en su debut en el Mundial

Louis Van Gaal se encuentro estos días en Qatar dirigiendo a la selección neerlandesa, que debutó ayer en el Mundial, con una sufrida victoria ante Senegal.

Superado ese primer escollo Países Bajos se ha entrenado hoy con vistas a su siguiente partido, este viernes ante Ecuador, que llega también con una victoria bajo el brazo, tras imponerse a Qatar en el partido inaugurual.

Una sesión la de los 'oranje' que dejó una curiosa imagen. Durante el entrenamiento, la esposa de Van Gaal, Truus Opmeer, se acercó hasta la zona de juego para hablar con su marido, que le lanzó una pregunta directa.

Louis Van Gaal to his wife at training today 🗣️:



“But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” 😳🤣pic.twitter.com/9IAp9sdDCZ