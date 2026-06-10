¿Dónde está Curazao? El videojuego que te lleva a la isla caribeña si la conviertes en campeona del mundo

El “¿Dónde está Curazao?” del podcast Línea de Cal se ha convertido en uno de los hits del Mundial que comienza este jueves con el México – Sudáfrica (21:00 horas). Los jugadores del videojuego de simulación Football Manager sabrán al dedillo dónde la isla neerlandesa del Caribe. Es más, uno de ellos podrá viajar a la misma si vence el FIFAe Curaçao Challenge.

Un viaje para conocer a la selección

Es un reto lanzado para la comunidad del título en gestión deportiva para el que se han unido FIFAe, Football Manager y el propio país que debuta en el Mundial de 48 selecciones. Curazao es el país con menor población y “probablemente el gran tapado del torneo”, según los creadores del videojuego.

The Blue Wave, como se conoce al combinado nacional de la excolonia holandesa, se estrenará tras una eliminatoria histórica en la que terminó sin derrotas por delante de Jamaica o Trinidad y Tobago, con experiencia en citas mundialistas. Actualmente ocupa la posición 82 del ranking FIFA y nunca han estado entre los 50 mejores equipos del mundo.

El mítico Dick Advocaat fue el autor de tal gesta y al que tendrán que reeditar los jugadores del Football Manager si quieren conseguir el gran premio del FIFAe Curaçao Challenge, una competición abierta a todos los jugadores de Football Manager en la que deberán intentar llevar a la selección caribeña lo más lejos posible utilizando la integración oficial de la Copa del Mundo de la FIFA en el juego.

Imagen promocional del reto. / FOOTBALL MANAGER

Al finalizar el desafío, el entrenador virtual que obtenga el mejor resultado recibirá una experiencia única: viajar a Curazao para conocer de primera mano la cultura futbolística de la isla. Junto al creador de contenido Zealand, el ganador visitará las instalaciones de la federación y tendrá la oportunidad de conocer al equipo nacional.

Fecha límite: 27 de junio

Para mayor dificultad, Curazao está integrada en el dificilisimo grupo E: debutarán frente a Alemania (ranking FIFA 10), después se medirán a Ecuador (23) y cerrarán contra Costa de Marfil (34). Los participantes pueden acceder a FIFA.GG para descargar una partida personalizada creada específicamente para el reto. A partir de ahí, cada usuario deberá tomar decisiones, diseñar su estrategia y tratar de superar los límites de una de las selecciones más modestas presentes en el mayor Mundial de la historia.

Dick Advocaat regresa a la selección de Curazao / @TheBlueWaveFFK

Los nombres más destacados de Curazao son el capitán Leandro Bacuna, exjugador del Aston Villa y líder del equipo; su hermano Juninho Bacuna, uno de los futbolistas con más calidad del centro del campo; Tahith Chong, formado en el United; el central del PSV Armando Obispo, una de las incorporaciones más importantes de los últimos años; el veterano portero Eloy Room y el delantero Gervane Kastaneer, uno de los máximos goleadores durante la clasificación para el Mundial.

Cada jugador podrá compartir sus resultados en redes sociales utilizando la etiqueta #FIFAeCuracaoChallenge y subir su archivo de partida a FIFA.GG para optar al premio. Por motivos de integridad competitiva, únicamente podrán participar jugadores de Football Manager 2026 para PC y Mac. Más información está disponible en las bases y condiciones del concurso.

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El desafío estará activo entre el 9 y el 27 de junio, mientras que el ganador será anunciado a finales de julio a través de FIFA.GG y de los canales oficiales de FIFAe en redes sociales. Además de esta iniciativa especial vinculada al Mundial 2026, FIFAe asegura que sus planes relacionados con los eSports de Football Manager seguirán creciendo y desarrollándose durante los próximos meses, con nuevos anuncios previstos próximamente.