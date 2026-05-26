Curazao, el filial caribeño de Holanda tiene ganas de Mundial: la mitad de habitantes que L'Hospitalet y 1.139 veces más pequeño que España

Hay gestas que parecen imposibles hasta que ocurren. La de Curazao en el Mundial de 2026 es una de ellas. La isla, de apenas 155.000 habitantes y 444 km², será protagonista en la edición que acogerán Estados Unidos, Canadá y México por su debut en una Copa del Mundo y por ser el país más pequeño en población y superficie en disputar una fase final. Para ponerlo en perspectiva: según datos del Idescat, L’Hospitalet de Llobregat tiene casi el doble de población, 292.161 habitantes. Otro dato: la isla caribeña, por superficie, cabe 1.139 veces dentro de España.

Ubicada a unos 50 kilómetros de la costa venezolana, en pleno mar del Caribe, Curazao es un punto diminuto en el mapa que peleará contra los gigantes del planeta en el Mundial. De este modo, la ‘Familia Azul’ hizo pedazos la hazaña de Islandia en el Mundial de 2018.

Pero lo de Curazao es aún más impresionante: hace poco más de una década, la isla ocupaba el puesto 150 en el ranking de la FIFA. El incremento de plazas mundialistas a 48, no hay que negarlo, fue un empujón vital para disfrutar de este representante de la Concacaf.

La selección de Curazao / X

La isla, asociada a playas de postal y aguas que invitan a bañarse hasta al más temeroso, tiene un lazo institucional con Países Bajos que, incuestionablemente, la debilita de cara a la cita.

De hecho, no pudo afiliarse a la FIFA hasta 2011, cuando comenzó a competir con identidad propia, dejando atrás su pasado como parte de las Antillas Neerlandesas. La carrera hacia el Mundial no ha sido fácil: en 2015 quedó fuera pronto; para Rusia 2018 apostó fuerte con la llegada de Patrick Kluivert al banquillo, pero El Salvador frenó la aventura. Y en 2022 se interpuso Panamá.

Los descartes de Holanda

La gran apuesta llegó en 2024, cuando la federación eligió a Dick Advocaat para liderar el proyecto para intentar clasificarse para el Mundial. Y sobre el campo, el poder recayó en los hermanos Bacuna: Juninho y Leandro. Además, Curazao explotó su particular situación política para convocar a jugadores nacidos en Países Bajos con derecho a representar a la isla. De hecho, solo uno de los 26 convocados nació allí: Tahith Chong, uno de los jugadores más técnicos del equipo.

Debido al estatus político de Curazao como país constituyente dentro del Reino de los Países Bajos, muchos futbolistas nacidos en territorio neerlandés pero con ascendencia curazoleña pueden optar por representar a la isla si cumplen los requisitos de elegibilidad de la FIFA (principalmente, no haber disputado partidos oficiales con la selección absoluta neerlandesa).

En la práctica, el factor clave es ese: si ya han jugado partidos oficiales con la absoluta de Países Bajos, el cambio es prácticamente imposible. Por ejemplo, Jurriën Timber, Tyrell Malacia o Lutsharel Geertruida ya han sido internacionales absolutos con la Oranje en competición oficial, lo que cierra esa puerta. Otros, si no han quedado “atados” reglamentariamente, sí podrían optar por Curazao, como hizo Chong, ex del Manchester United.

Camino al Mundial muy sólido

Sea como fuere, el camino al Mundial 2026 fue impecable: líderes de su grupo (en el que estaban Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas) e invictos. “Ha sido la culminación de un proyecto mundialista que empezamos en 2004; nunca dejamos de creer. Nosotros ya hemos ganado el Mundial”, declaró Gilbert Martina, presidente de la Federación de Fútbol de Curaçao, después de conseguir el billete.

Ahora queda disfrutar del premio. Como mínimo, los tres partidos de la fase de grupos, contra Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Y por suerte, finalmente podrá disfrutarlo Advocaat, quien tuvo que dimitir en febrero por la salud de su hija. Ahora está mucho mejor, los jugadores pidieron su vuelta, aceptó y se convertirá en el entrenador más veterano en dirigir un partido de la Copa del Mundo.