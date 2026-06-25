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Curazao - Costa de Marfil, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el partido de la tercera jornada del grupo E entre la selección de Curazao y la de Costa de Marfil

Yan Diomande, MVP en su debut en un Mundial

Yan Diomande, MVP en su debut en un Mundial / EFE

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Xavi Turu

Última hora y resultado en vivo del partido entre Curazao y Costa de Marfil del grupo E del Mundial 2026.

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