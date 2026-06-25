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MUNDIAL 2026
Curazao - Costa de Marfil, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la tercera jornada del grupo E entre la selección de Curazao y la de Costa de Marfil
Xavi Turu
Última hora y resultado en vivo del partido entre Curazao y Costa de Marfil del grupo E del Mundial 2026.
¡Todo listo en el Philadelphia Stadium!
Saltan los 22 protagonistas sobre el terreno de juego: en unos instantes, turno para las presentaciones de ambos combinados y los himnos.
Curazao – Costa de Marfil
¡¡Menos de quince minutos para que empiece el partido!!
Curazao – Costa de Marfil
Por otro lado, si el combinado que dirige Emerse Faé suma un triunfo, Costa de Marfil se clasificará para la fase de eliminatoria de esta Copa del Mundo por primera vez en su historia.
Un grupo E más que igualado
Si Curazao hace los deberes ante Costa de Marfil y Ecuador no gana ante Alemania (estos dos también juegan a la misma hora), el conjunto caribeño acabaría como segundo de grupo y seguiría adelante en este Mundial 2026.
Curazao – Costa de Marfil
Los dos combinados ya están calentando sobre el terreno de juego del Lincoln Financial Field . A las 22:00 horas (CET) empieza a rodar el balón.
¡XI para Costa de Marfil!
Por estos jugadores apuesta de inicio Emerse Faé:
Fofana; Ousmane Diomande, Kossonou, Operi, G.Doué; Kessié, Sangare, Bonny; Yan Diomande, Amad Diallo y Pépé.
¡XI para Curazao!
El once elegido por parte de los caribeños.
Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Comenencia, L. Bacuna; Chong, J. Bacuna y Locadia.
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos esta retransmisión con el partido correspondiente a la jornada 3 del grupo E entre Curazao y Costa de Marfil.
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