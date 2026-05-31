Cucurella señala a Países Bajos y Ecuador como los rivales inesperados en el Mundial que pueden complicar el camino de España: "Ojalá se vayan pronto para casa"

Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, ha analizado el panorama del Mundial, señalando a Países Bajos y Ecuador como las dos grandes amenazas que podrían complicar el camino de la Roja hacia su segunda estrella. Durante la presentación de un nuevo patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el futbolista catalán aportó su habitual toque de humor, repasó el sentimiento que genera vestir la camiseta nacional y desveló cuáles son, a su juicio, los rivales más peligrosos más allá de las potencias tradicionales.

El peligro de Países Bajos y la amenaza de Ecuador

El defensa del Chelsea tiene claro que el torneo deparará sorpresas importantes y no se fía de los combinados que, a priori, viajan con menos cartel de favoritos. “Siempre están las típicas selecciones, pero… Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y Ecuador, que no me da mucha confianza, va a hacer un buen papel, con buenos jugadores, y va a hacer las cosas bien”, señaló el zaguero, advirtiendo del potencial físico y técnico de ambos conjuntos.

Entre las filas del combinado sudamericano destaca una figura que Cucurella conoce a la perfección: su compañero de vestuario Moisés Caicedo. El conocimiento mutuo y la calidad del centrocampista hacen que el lateral prefiera evitar un cruce directo en las fases eliminatorias del campeonato. “Así que, ojalá se vaya pronto para casa -Ecuador-”, bromeó Cucurella, mostrando la gran complicidad y el respeto profesional que mantiene con el futbolista ecuatoriano.

La salsa del fútbol y el sabor de la victoria

El acto publicitario, marcado por el patrocinio de una marca de salsa y otra de detergente, propició un ambiente distendido donde el jugador fue cuestionado sobre qué elemento diferencial aporta su carisma y su juego sobre el terreno de juego. “Yo tendría que tirar por una salsa un poco más picante y fuerte”, declaró entre risas, haciendo alusión a su estilo intenso, competitivo y lleno de energía que tanto contagia a la grada y a sus compañeros.

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Más allá de las bromas, Cucurella se puso serio al describir el orgullo y la responsabilidad que implica defender la elástica de la selección en una cita de máxima exigencia. “La victoria sabe a gloria. Es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Lo más bonito de jugar con España es hacer felices a los tuyos, y sentir que creas eso en las personas es una cosa muy bonita”, concluyó, reflejando la unión y la ilusión de un grupo que aspira a hacer historia.