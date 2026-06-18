Cucurella: "¿El fichaje por el Madrid? No tuve ninguna duda"

Marc Cucurella compareció ante los medios de comunicación en Chattanooga tras el regreso al trabajo de la selección para preparar el duelo ante Arabia Saudí de la segunda jornada del Mundial 2026.

El lateral defendió el inicio de campeonato de la Roja, así como su reciente fichaje por el Real Madrid, un movimiento marcado por la polémica por su pasado en el Barça que ha marcado sus primeros días en el torneo y que el ex de la Masia justificó asegurando que todo se cerró con rapidez y sin dudas en el momento en que recibió la llamada del club blanco.

Centrado en España

El futbolista catalán, uno de los hombres importantes en los planes de Luis de la Fuente, reconoció que el empate en el debut ante Cabo Verde sirvió como aviso para la selección: "Nos hemos puesto en alerta", resumió, apuntando a la dificultad creciente de todos los encuentros del Mundial y a la necesidad de ajustar detalles para no volver a sufrir en los próximos compromisos. "Quizá con este susto nos viene bien, porque en otra ronda te vas para casa", añadió sobre el tropiezo en el debut mundialista.

Cucurella defendió la madurez del grupo, subrayando la continuidad de la base que viene trabajando desde la última Eurocopa: "El equipo es el mismo, llevamos tiempo juntos y eso da experiencia". El '24' de la selección también destacó el crecimiento de jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams, que llegan "más hechos y más enchufados" a esta gran cita internacional.

Fichaje polémico

El lateral no se escondió sobre su decisión de abandonar el Chelsea por el Real Madrid: “Yo estoy muy agradecido a todo lo que me dio la cantera del Barça. Todo son etapas y creía que era el paso más oportuno. Cuando el Madrid insiste tanto, es muy difícil rechazarlo y no tuve dudas”, señaló.

Cucurella, que pasó de cualquier polémica, no se guardó ningún elogió para su nuevo club: “Estoy contento con la exigencia, porque cuando vas a un club así quieres pelear por títulos. Ojalá pueda ganar la Champions allí y disfrutar de la experiencia. Mi carrera no ha sido del todo fácil, así que tener el premio de ser jugador del Madrid es algo muy bonito”.

No obstante, el jugador quiso dejar claro que su foco está ahora completamente en la selección, especialmente de cara al partido ante Arabia Saudí, donde España se juega buena parte de sus opciones de liderar el grupo tras el empate inicial: "Ahora toca centrarse en el Mundial", insistió. "Todos los partidos son complicados, no puedes bajar ni un segundo".