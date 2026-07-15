Cucurella no deja pasar una en el camino a la final del Mundial

Marc Cucurella volvió a firmar otra actuación formidable, esta vez en la semifinal ante Francia. Su principal desafío fue controlar a Ousmane Dembélé, muy activo, y las constantes incorporaciones de Jules Koundé desde segunda línea. El lateral, que se comprometió con el Real Madrid durante el Mundial, respondió con un partido completísimo, imponiéndose en la mayoría de acciones gracias también a las ayudas de Álex Baena y al trabajo colectivo del centro del campo, que cerró espacios y evitó que Francia encontrara superioridades por esa banda. La posesión fue para los de De la Fuente.

Su actuación no se limitó al apartado defensivo, donde también tuvo tiempo para frenar en varias ocasiones a Mbappé. Como acostumbra, fue uno de los más destacados en la presión, sostuvo la amplitud cuando España tuvo la posesión y apareció repetidamente en campo rival para ofrecer línea de pase. Atacó, defendió y recorrió la banda sin descanso durante los noventa minutos, confirmando una vez más que su despliegue físico es uno de los grandes activos de la selección. Se le ve incluso fresco.

Lamine Yamal y Cucurella, con la selección / Europa Press/Contacto/David Buon / Europa Press

El único momento delicado llegó en el minuto 31, cuando vio una tarjeta amarilla. Con casi una hora de partido por delante y frente a un rival de la velocidad de Dembélé, parecía un condicionante importante. Sin embargo, Cucurella administró el riesgo con inteligencia. Mantuvo la intensidad, siguió ganando duelos y terminó el encuentro sin dar sensación de estar al borde de la expulsión, una muestra más de su capacidad para competir al límite sin perder el control. No sufrió.

No es casualidad que sea uno de los futbolistas imprescindibles para Luis de la Fuente. De hecho, es uno de los pocos jugadores de la selección que ha disputado todos los minutos del Mundial. Siete partidos completos, sin un solo relevo, reflejan mejor que cualquier estadística la confianza del seleccionador y la resistencia de un futbolista que se ha convertido en una pieza indispensable en el camino de España hacia la final.

En los siete partidos ha sido protagonista directo en tres goles en los que dio la asistencia. Dos de ellas fueron en el 0-3 ante Austria, partido en el que vio puerta, aunque el gol fue anulado por falta previa de Cubarsí a la salida de un córner. El tercer pase de gol fue ante Arabia Saudita. Son datos que demuestran que la aportación de Cucurella al equipo no solo se reduce a la parcela defensiva, sino también en ataque, subiendo por la banda izquierda con clarividencia y energía. De hecho, solo una falta previa de Cubarsí a la salida de un córner ante Austria evitó que

Si ante Francia le tocó, sobre todo, bailar con Dembélé, ante Bélgica hizo lo propio on Doku, mientras que ante Portugal frenó a Neto. En definitiva, Marc Cucurella no deja pasar ni una.