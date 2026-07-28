Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente

¡Promesa hecha, promesa cumplida! Marc Cucurella lo ha vuelto a hacer y ha demostrado que cuando empeña su palabra, va con todo. El lateral de la Selección se ha grabado en la piel nada más y nada menos que el rostro de Luis de la Fuente, tal y como juró que haría si España se coronaba campeona del mundo.

Cucurella en su Instagram / INSTAGRAM

"Las promesas se cumplen", compartía emocionado el futbolista en sus historias de Instagram, posando entre risas junto al afamado tatuador Ganga y el popular influencer Ceciarmy.

El defensa, que apura sus últimos días de vacaciones con una sonrisa de oreja a oreja, lanzó el reto durante la concentración: si la Roja levantaba el trofeo, se tatuaba al míster. ¡Y vaya si ha cumplido! El diseño es una auténtica joya: un dibujo del seleccionador alzando la ansiada Copa del Mundo con el logo del torneo de fondo.

La imagen del tatuaje que ha compartido Ceciarmy / INSTAGRAM

Ceciarmy no tardó en calentar el ambiente en sus redes momentos antes de la sesión: "Hoy es un día muy importante para España porque se cumple la promesa. Nos vamos a casa de Cucurella a tatuarlo, esto va a ser una locura".

Por si fuera poco, la fiesta no acaba aquí. El jugador ha aceptado un nuevo reto para la siguiente cita mundialista: "Si España gana el Mundial de 2030, Cucurella cumplirá lo que diga el comentario con más me gusta", anunciaba el influencer en X, desatando la locura de los aficionados.

Ahora todas las miradas apuntan a Álex Baena, que también prometió tatuarse al seleccionador. ¿Se animará a pasar por la aguja como su compañero?

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La hazaña pone el broche de oro a un campeonato inolvidable. El pasado 19 de julio, España conquistó su segunda estrella tras vencer a Argentina por 1-0 en una final épica, con un Cucurella estelar adueñándose de la banda izquierda y consagrándose como una de las grandes figuras del esquema de De la Fuente.