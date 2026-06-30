Cubarsí cierra la polémica con Canobbio: "Me vino a pedir disculpas"

Pau Cubarsí ha querido cerrar definitivamente el capítulo más tenso del duelo contra Uruguay: la dura entrada de Agustín Canobbio en el tramo final del encuentro.

El central explicó en una entrevista para MARCA que el uruguayo se disculpó tras el partido y restó dramatismo a la acción: "Hablamos después del partido y me vino a pedir disculpas por la dureza, por la entrada. Al final es el partido, estás por lo que tienes que estar, que es darlo todo. No pasa nada, son lances del juego", ha explicado el jugador.

Cubarsí destacó que, pese a la agresividad del rival, España supo mantener la calma y el plan de juego. Reconoció que el choque les reforzó mentalmente: "Fue una guerra, pero también nos dio esa confianza de que sabemos competir".

Un líder de 19 años

Con solo 19 años, el central del Barcelona se ha convertido en una pieza imprescindible de la selección. Su irrupción ha despertado elogios internacionales, incluido el de Marco Materazzi, entrenador italiano, que pidió más foco mediático para él.

Cubarsí fue uno de los mejores ante Uruguay / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Cubarsí asume su nuevo rol con naturalidad y ambición. "Cada vez me estoy sintiendo más líder", afirmó, aunque insiste en mantener los pies en el suelo: "Soy un niño. Me tengo que equivocar mucho para hacerme jugador". El central reivindica el aprendizaje constante como base de su madurez.

El apoyo de Laporte

Aymeric Laporte se ha convertido en un referente para el joven central. Cubarsí destacó la experiencia del defensa de 32 años y su influencia en la concentración y la toma de decisiones dentro del campo. "Me va ayudando y me va dando órdenes. Yo también le intento ayudar en lo que puedo", explicó.

Con la fase de eliminatorias en marcha, España ya piensa en Austria, su próximo rival. Cubarsí se mostró confiado y plenamente enfocado en el duelo decisivo, subrayando la importancia de mantener la concentración total para seguir avanzando en el torneo.