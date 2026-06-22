Cuatro récords Guinness en una tarde: Messi hace historia en el Mundial ante Austria

Lionel Messi entró en los libros de récords por partida cuádruple en el Argentina - Austria. La cuenta oficial de Guinness World Records publicó este lunes los registros que el capitán argentino batió en una sola tarde tras su doblete en la victoria por 2-0 ante Austria en el Dallas Stadium: máximo goleador de la historia de los Mundiales masculinos (18 goles), jugador con más partidos disputados (28), jugador con más victorias en la competición (18) y más minutos jugados (2.489).

El registro más simbólico es el de goleador. El '10' llegaba al partido con 16 tantos tras el hat-trick ante Argelia, igualado con Miroslav Klose, y necesitaba uno para reinar en solitario. Lo intentó primero desde el punto de penalti en el minuto 9, pero falló con un disparo desviado tras dudar en la carrera. Se desquitó en el 38: apareció en el borde del área para empujar el 1-0. Ya en el tramo final, remató un rechace para firmar el 2-0 y su gol número 18 en Mundiales, que le sirve además para superar a Marta (17), máxima goleadora del Mundial femenino, y quedar como máximo artillero absoluto de la competición en cualquier categoría.

Messi, ante Austria en Dallas / EFE

Argentina, vigente campeona, certificó así su clasificación como líder del Grupo J con seis puntos y estiró a ocho su racha de victorias en el torneo desde el tropiezo ante Arabia Saudí en Qatar 2022.

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Messi, que cumple 39 años el miércoles, reconoció tras el partido su enfado por el penalti fallado, aunque celebró sobre todo el triunfo. La Albiceleste cerrará la fase de grupos frente a Jordania.