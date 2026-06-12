¿Cuánto dinero ganará el campeón del Mundial 2026?

El Mundial 2026, la cita más esperada del calendario futbolístico, ya está aquí. Del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, 48 selecciones de diferentes confederaciones se dan cita en Estados Unidos, Canadá y México en busca del título más codiciado.

La ampliación en el elenco de participantes de 32 a 48 selecciones y la inclusión de una ronda adicional dan forma al Mundial más multitudinario de la historia. El ganador de la presente edición coserá una estrella sobre su escudo y formará parte de un palmarés repleto de equipos legendarios.

Pero el prestigio no es lo único que hay en juego en la presente edición de la Copa del Mundo. Para el estreno del nuevo formato de la competición, la FIFA ha destinado una bolsa económica sin precedentes que puede suponer una inyección importante para las selecciones que mejor rendimiento ofrezcan a lo largo del torneo.

Infantino en la rueda de prensa de México / EFE

El Mundial 2026 destinará un total de 572 millones de euros en concepto de premios, cerca de 200 millones más de los que se repartieron en Qatar 2022. Cada una de las 48 selecciones participantes recibirá bonificaciones por su presencia en el torneo, aunque la mayor parte del pastel será para las que más lejos lleguen en la fase final.

¿Cuánto dinero reparte el Mundial 2026?

Como punto de partida, todas las selecciones participantes recibirán 1,29 millones de euros en concepto de preparación para el Mundial. El resto del botín se repartirá en función de la ronda alcanzada.

Los equipos que no superen la fase de grupos, es decir, los últimos de cada grupo y 4 de los 12 terceros, sellarán su aventura mundialista con un premio de 7,75 millones de euros.

Fase de grupos: 7,75 millones de euros

Dieciseisavos de final: 9,5 millones de euros

Octavos de final: 13 millones de euros

Cuartos de final: 16,4 millones de euros

Cuarto clasificado: 23,26 millones de euros

Tercer clasificado: 25 millones de euros

Subcampeón: 28,4 millones de euros

Campeón: 42 millones de euros

Las cantidades a repartir aumentan considerablemente una vez alcanzada la fase final. Las selecciones que caigan en dieciseisavos percibirán 9,5 millones cada una, las que alcancen los octavos 13 millones y 16,4 millones para las que se despidan en cuartos de final.

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Como no podía ser de otro modo, la mayor parte del pastel irá a parar a manos de las últimas cuatro selecciones en pie. El cuarto clasificado recibirá 23,26 millones de euros por los 25 que se embolsará el tercero; el finalista obtendrá 28,4 millones de euros y el campeón la friolera de 42 millones de euros.