¿Cuándo juega Marruecos contra Canadá en el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver los octavos de final por TV y en directo

Marruecos sigue adelante en el Mundial 2026 después de superar a Países Bajos en dieciseisavos de final. Después de un partido igualado que se decidió desde los once metros, el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi pone rumbo a la siguiente ronda, donde espera una de las anfitrionas del torneo: Canadá.

El cuadro marroquí parece dispuesto a repetir la gesta lograda en el Mundial 2022, donde llegaron a semifinales y cayeron contra Francia a un paso de la final. La generación de futbolistas de Marruecos, que también llegaron a la final de la Copa África a pesar de perder contra Senegal, lo tiene todo para dar una nueva alegría a su afición, que ya pone la vista en su próximo duelo en la Copa del Mundo.

Los jugadores de Marruecos Achraf Hakimi y Gessime Yassine / RONALD WITTEK / EFE

Será contra Canadá en octavos de final, una de las anfitrionas del torneo. El cuadro canadiense se deshizo de Sudáfrica por la mínima en la ronda previa y cuenta con el apoyo de la afición para seguir soñando en la Copa del Mundo. Se verá las caras contra un cuadro marroquí lanzado, que es favorito sobre el papel, pero en un partido mundialista siempre puede pasar de todo y hay mucho todavía por decidirse para saber qué selección pone rumbo a los cuartos de final.

¿Cuándo juega Canadá contra Marruecos los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre Canadá y Marruecos, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo sábado 4 de julio a las 19:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Canadá - Marruecos del Mundial 2026 por TV, online y en directo?

En España, el partido entre Canadá y Marruecos de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver a través de DAZN Mundial, plataforma que ha adquirido los derechos de la competición y emite los 104 partidos del torneo a través de la app y sus diferentes canales.

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