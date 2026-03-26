¿Cuándo se juega la final de la repesca para el Mundial 2026?

El Mundial 2026 cada vez está más cerca de conocer a su elenco final de participantes. Una vez disputadas las semifinales de la fase clasificatoria europea y la internacional, las selecciones que han superado este primer escollo se preparan para dar el paso definitivo hacia la cita mundialista.

El grueso de los equipos que accederán al Mundial 2026 vía repesca procederán de la UEFA, que dispone de 4 de los 6 últimos billetes hacia el torneo intercontinental. Las cuatro selecciones agraciadas se unirán a los 12 países europeos que ya han confirmado su presencia desde la fase de la clasificación.

Los dos billetes restantes saldrán de la repesca intercontinental, que enfrenta a países del resto de confederaciones. RD Congo e Irak tienen asegurado su lugar en el partido final, dónde se enfrentarán a los ganadores de los cruces entre Nueva Caledonia-Jamaica y Bolivia-Surinam respectivamente.

Los jugadores de la RD Congo celebran la victoria ante Nigeria / Cafonline.com

¿Cuándo se juega la repesca europea del Mundial 2026?

La final de la repesca europea para el Mundial 2026, que terminará de definir las 4 plazas UEFA por confirmar de cara a la cita mundialista, tendrá lugar el próximo martes 31 de marzo a las 20:45 horas (CET).

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Los dos billetes restantes saldrán de la repesca internacional, que contará con dos partidos programados para las 23:00 horas (CET) de la noche del martes 31 de marzo y para las 5:00 horas (CET) de la madrugada del miércoles 1 de abril.