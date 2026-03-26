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Mundial 2026

Así está el cuadro de la Repesca para el Mundial 2026: resultados, partidos y cruces

Consulta cómo quedan los emparejamientos de la Repesca para el Mundial 2026 con los resultados de Italia, Polonia y el resto de participantes

Robert Lewandowski, con Polonia

Robert Lewandowski, con Polonia / EFE

Alguer Tulleuda Bonifacio

Marc Marín

Barcelona

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá está a punto de tener a todos sus equipos definidos. De las 48 selecciones que formarán parte del cuadro definitivo, 42 han confirmado su presencia de manera oficial con solamente 6 billetes todavía por disputarse para el torneo mundialista.

En este sentido, la repesca es el método que tendrán las selecciones para clasificarse para el cuadro final del Mundial. Se trata de una especie de segunda oportunidad para las selecciones donde se plantea un formato de eliminatorias sin red para los equipos participantes.

Perder implica perderse la cita mundialista, algo que selecciones como Polonia, Italia, Turquía o Dinamarca no pueden permitirse por su historia en dicho torneo. De momento, todas ellas han superado el primer obstáculo y disputarán la final de sus respectivas repescas

La selección italiana enfrentará su mayor pesadilla de los últimos años: la repesca mundialista

La selección italiana enfrentará su mayor pesadilla de los últimos años: la repesca mundialista / FIGC

Este famoso repechaje está organizado a través de dos llaves: el europeo y el internacional. El primero otorgará cuatro billetes para el cuadro final en Estados Unidos, México y Canadá; el segundo, con equipos del resto de continentes, facilitará los dos pases finales para el torneo. Los equipos empezaron su camino en una semifinal a partido único y saben a qué equipos deben medirse en una hipotética final.

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Los resultados de la Repesca para el Mundial 2026

Jueves 26 de marzo

  • Turquía 1 - 0 Rumanía
  • Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
  • Gales - Bosnia y Herzegovina (prórroga)
  • Ucrania 1 - 3 Suecia
  • Polonia 2 - 1 Albania
  • Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
  • Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
  • Chequia - República de Irlanda (prórroga)
  • Bolivia - Surinam, 23:00 horas (CET)

Viernes 27 de marzo

  • Nueva Caledonia - Jamaica, 4:00 horas (CET)

El cuadro final de la Repesca para el Mundial 2026

Repesca europea

  • Italia vs. Gales o Bosnia y Herzegovina
  • Suecia vs. Polonia
  • Turquía vs. Kosovo
  • Dinamarca vs. Chequia o República de Irlanda

Repesca internacional

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica
  • Irak vs. Bolivia o Surinam

En SPORT les ofreceremos la mejor cobertura de los partidos y de todo lo que suceda en la Repesca para el Mundial 2026.

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