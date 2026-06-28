Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá da paso a su fase mas emocionante. Las 32 selecciones que consiguieron superar el corte de la fase de grupos comienzan a salir a escena en las rondas eliminatorias con el mismo objetivo de alcanzar la gran final del 19 de julio.

En esta edición, los cruces arrancan desde los dieciseisavos de final, una ronda adicional que amplía las opciones para selecciones menos habituales en estas instancias y les permite soñar en el escenario más grande del fútbol mundial.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

La primera selección en certificar su presencia en la siguiente ronda fue la anfitriona Canadá, que sufrió para apear a Sudáfrica. El solitario tanto de Eustaquio en el descuento consiguió desnivelar un choque de lo más igualado para que los americanos avancen una casilla en el cuadro, dónde se enfrentarán a la ganadora del cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Stephen Eustaquio marcó el único gol del Sudáfrica-Canadá / Omar Alonso / EFE

El calendario de la fase final del Mundial 2026

Dieciseisavos de final Sudáfrica vs Canadá: 0-1

Lunes, 29 de junio (19:00): Brasil vs Japón

Lunes, 29 de junio (22:30): Alemania vs Paraguay

Martes, 30 de junio (03:00): Países Bajos vs Marruecos

Martes, 30 de junio (19:00): Costa de Marfil vs Noruega

Martes, 30 de junio (23:00): Francia vs Suecia

Miércoles, 1 de julio (03:00): México vs Ecuador

Miércoles, 1 de julio (18:00): Inglaterra vs Congo DR

Miércoles, 1 de julio (22:00): Bélgica vs Senegal

Jueves, 2 de julio (02:00): EEUU vs Bosnia

Jueves, 2 de julio (21:00): España vs Austria

Viernes, 3 de julio (01:00): Portugal vs Croacia

Viernes, 3 de julio (05:00): Suiza vs Argelia

Viernes, 3 de julio (20:00): Australia vs Egipto

Sábado, 4 de julio (00:00): Argentina vs Cabo Verde

Sábado, 4 de julio (03:30): Colombia vs Ghana Octavos de final Sábado, 4 de julio (19:00): Canadá vs ganador 1F-2C

Sábado, 4 de julio (23:00): ganador 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH

Domingo, 5 de julio (22:00): ganador 1C-2F vs ganador 2E-2I

Lunes, 6 de julio (02:00): ganador 1A-3CEFHI vs ganador 1L-3EHIJK

Lunes, 6 de julio (21:00): ganador 2K-2L vs ganador 1H-2J

Martes, 7 de julio (02:00): ganador 1D-3BEFIJ vs ganador 1G-3AEHIJ

Martes, 7 de julio (18:00): ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G

Martes, 7 de julio (22:00): ganador 1B-3EFGIJ vs ganador 1K-3DEIJL Cuartos de final Jueves, 9 de julio (22:00): ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F)

Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)

Sábado, 11 de julio (23:00): ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L)

Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K) Semifinales Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2

Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4 Tercer y cuarto puesto Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 Final Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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