Así queda el cuadro del Mundial 2026 en cuartos: cruces, selecciones clasificadas y rival de España

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá pone rumbo a los cuartos de final. Una vez disputadas las eliminatorias de octavos, solamente restan 8 selecciones en disputa con un único sueño compartido: alcanzar la gran final del 19 de julio y ser los próximos campeones de la Copa del Mundo.

Marruecos se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final tras eliminar a la anfitriona Canadá. Le siguieron Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica, mientras que Argentina y Suiza lo hicieron durante este martes. De ahora en adelante, solamente los equipos más potentes siguen vivos en la competición y cada eliminatoria parte en una teórica igualdad que promete partidos emocionantes del primero al último.

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

Entre las selecciones clasificadas está España, que consiguió su billete a los cuartos de final tras una victoria agónica contra Portugal. A pesar de todavía no encontrarse en su plenitud futbolística, el cuadro de Luis de la Fuente, uno de los grandes favoritos a levantar la Copa del Mundo, consiguió vencer con un gol final de Mikel Merino a los portugueses y pusieron rumbo a cuartos, donde espera Bélgica.

Lamine Yamal, durante el partido Portugal-España / EFE

En caso de superar su cruce de cuartos de final, España se citará con el ganador del Marruecos - Francia en semifinales, otra eliminatoria que parte sin un claro favorito.

El calendario de los cuartos del Mundial 2026

Octavos de final Canadá 0 - 3 Marruecos

Paraguay 0 - 1 Francia

Brasil 1 - 2 Noruega

México 2 - 3 Inglaterra

Portugal 0 - 1 España

Estados Unidos 1 - 4 Bélgica

Argentina 3-2 Egipto

3-2 Egipto Suiza (p)0-0 Colombia Cuartos de final Jueves, 9 de julio (22:00): Francia vs Marruecos

Viernes, 10 de julio (21:00): España - Bélgica

Sábado, 11 de julio (23:00): Noruega vs Inglaterra

Domingo, 12 de julio (03:00): Argentina vs Suiza Semifinales Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2

Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4 Tercer y cuarto puesto Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 Final Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.