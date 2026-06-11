Cuadro del Mundial 2026: todos los cruces, selecciones que clasifican y posible camino de España hacia la final

El Mundial 2026, primero en el que participarán 48 selecciones, se prepara para abrir el telón. El partido entre México y Sudáfrica dará el pistoletazo de salida a la cita mundialista más multitudinaria de la historia, en la que las participantes se dan cita en Estados Unidos, Canadá y México con el objetivo de arrebatarle el trono a Argentina, campeona en Quatar 2026.

De las 48 selecciones que iniciarán su andadura en el Mundial, sólo 32 accederán a la fase final. El nuevo formato de la competición ha introducido una ronda extra, los dieciseisavos de final, que a su vez abre el abanico de selecciones que quedarán integradas en el cuadro final, reservado para las dos mejores clasificadas de cada uno de los 12 grupos y las ocho mejores tercera.

La selección española, campeona del mundo en 2010 y gran favorita en la presente edición, dará comienzo a su camino hacia la segunda estrella en el grupo H, en el que también están encuadradas Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. En caso de cumplir los pronósticos y terminar en primera posición, su primer rival en la fase final sería el segundo del grupo J, con Austria y Argelia como rivales más probables. En caso de terminar segunda, 'La Roja' podría medir sus fuerzas ante la vigente campeona Argentina en el lado contrario del cuadro y, en caso de debacle al quedar tercera, el abanico de combinaciones se abriría considerablemente.

Gavi, entre Lamine Yamal y Fabián, durante un entrenamiento con la selección española. / Sergio Pérez / EFE

Los grupos del Mundial 2026

Así quedan los grupos definitivos de la primera fase del Mundial 2026 / MARC CREUS

El cuadro de la fase final del Mundial 2026

El cuadro de la fase final del Mundial 2026 / Marc Creus

El calendario de la fase final del Mundial 2026

Dieciseisavos de final Lunes, 29 de junio (22:30): 1E vs 3ABCDF

1E vs 3ABCDF Martes, 30 de junio (23:00): 1I vs 3CDFGH

1I vs 3CDFGH Domingo, 28 de junio (21:00): 2A vs 2B

2A vs 2B Martes, 30 de junio (03:00): 1F vs 2C

1F vs 2C Viernes, 3 de julio (01:00): 2K vs 2L

2K vs 2L Jueves, 2 de julio (21:00): 1H vs 2J

1H vs 2J Jueves, 2 de julio (02:00): 1D vs 3BEFIJ

1D vs 3BEFIJ Miércoles, 1 de julio (22:00): 1G vs 3AEHIJ

1G vs 3AEHIJ Lunes, 29 de junio (19:00): 1C vs 2F

1C vs 2F Martes, 30 de junio (19:00): 2E vs 2I

2E vs 2I Miércoles, 1 de julio (03:00): 1A vs 3CEFHI

1A vs 3CEFHI Miércoles, 1 de julio (18:00): 1L vs 3EHIJK

1L vs 3EHIJK Sábado, 4 de julio (00:00): 1J vs 2H

1J vs 2H Viernes, 3 de julio (20:00): 2D vs 2G

2D vs 2G Viernes, 3 de julio (05:00): 1B vs 3EFGIJ

1B vs 3EFGIJ Sábado, 4 de julio (03:30): 1K vs 3DEIJL Octavos de final Sábado, 4 de julio (23:00): ganador 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH

ganador 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH Sábado, 4 de julio (19:00): ganador 2A-2B vs ganador 1F-2C

ganador 2A-2B vs ganador 1F-2C Lunes, 6 de julio (21:00): ganador 2K-2L vs ganador 1H-2J

ganador 2K-2L vs ganador 1H-2J Martes, 7 de julio (02:00): ganador 1D-3BEFIJ vs ganador 1G-3AEHIJ

ganador 1D-3BEFIJ vs ganador 1G-3AEHIJ Domingo, 5 de julio (22:00): ganador 1C-2F vs ganador 2E-2I

ganador 1C-2F vs ganador 2E-2I Lunes, 6 de julio (02:00): ganador 1A-3CEFHI vs ganador 1L-3EHIJK

ganador 1A-3CEFHI vs ganador 1L-3EHIJK Martes, 7 de julio (18:00): ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G

ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G Martes, 7 de julio (22:00): ganador 1B-3EFGIJ vs ganador 1K-3DEIJL Cuartos de final Jueves, 9 de julio (22:00): ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F)

ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F) Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)

ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G) Sábado, 11 de julio (23:00): ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L)

ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L) Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K) Semifinales Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2

ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2 Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4 Tercer y cuarto puesto Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2 Final Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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