Mundial 2026
Cuadro del Mundial 2026: cruces, selecciones que clasifican y posibles rivales de España
Consulta cómo quedará el cuadro de la fase Mundial 2026 tras la fase de grupos, cómo se reparten las llaves y el posible camino de la selección española hacia la gran final
El Mundial 2026, el más multitudinario de la historia, da paso a la seguda jornada de la fase de grupos. El partido entre República Checa y Sudáfrica da paso a una fase de la competición en el que algunos combinados pueden dejar más que encarrilados sus respectivos pases hacia la fase final, mientras que otros deberán remar para revertir su mal inicio.
De las 48 selecciones que iniciarán su andadura en el Mundial, sólo 32 accederán a la fase final. El nuevo formato de la competición ha introducido una ronda extra, los dieciseisavos de final, que a su vez abre el abanico de selecciones que quedarán integradas en el cuadro final, reservado para las dos mejores clasificadas de cada uno de los 12 grupos y las ocho mejores tercera.
La selección española, campeona del mundo en 2010 y una de las grandes favoritas en la presente edición, está obligada a reaccionar para revertir su mal inicio ante Cabo Verde. En caso de cumplir los pronósticos y asaltar la primera posición del grupo, su primer rival en la fase final sería el segundo del grupo J, con Austria y Argelia como rivales más probables. En caso de terminar segunda, 'La Roja' podría medir sus fuerzas ante la vigente campeona Argentina en el lado contrario del cuadro y, en caso de debacle al quedar tercera, el abanico de combinaciones se abriría considerablemente.
Los grupos del Mundial 2026
El cuadro de la fase final del Mundial 2026
El calendario de la fase final del Mundial 2026
Dieciseisavos de final
- Lunes, 29 de junio (22:30): 1E vs 3ABCDF
- Martes, 30 de junio (23:00): 1I vs 3CDFGH
- Domingo, 28 de junio (21:00): 2A vs 2B
- Martes, 30 de junio (03:00): 1F vs 2C
- Viernes, 3 de julio (01:00): 2K vs 2L
- Jueves, 2 de julio (21:00): 1H vs 2J
- Jueves, 2 de julio (02:00): 1D vs 3BEFIJ
- Miércoles, 1 de julio (22:00): 1G vs 3AEHIJ
- Lunes, 29 de junio (19:00): 1C vs 2F
- Martes, 30 de junio (19:00): 2E vs 2I
- Miércoles, 1 de julio (03:00): 1A vs 3CEFHI
- Miércoles, 1 de julio (18:00): 1L vs 3EHIJK
- Sábado, 4 de julio (00:00): 1J vs 2H
- Viernes, 3 de julio (20:00): 2D vs 2G
- Viernes, 3 de julio (05:00): 1B vs 3EFGIJ
- Sábado, 4 de julio (03:30): 1K vs 3DEIJL
Octavos de final
- Sábado, 4 de julio (23:00): ganador 1E-3ABCDF vs ganador 1I-3CDFGH
- Sábado, 4 de julio (19:00): ganador 2A-2B vs ganador 1F-2C
- Lunes, 6 de julio (21:00): ganador 2K-2L vs ganador 1H-2J
- Martes, 7 de julio (02:00): ganador 1D-3BEFIJ vs ganador 1G-3AEHIJ
- Domingo, 5 de julio (22:00): ganador 1C-2F vs ganador 2E-2I
- Lunes, 6 de julio (02:00): ganador 1A-3CEFHI vs ganador 1L-3EHIJK
- Martes, 7 de julio (18:00): ganador 1J-2H vs ganador 2D-2G
- Martes, 7 de julio (22:00): ganador 1B-3EFGIJ vs ganador 1K-3DEIJL
Cuartos de final
- Jueves, 9 de julio (22:00): ganador octavos (1E/1I) vs ganador octavos (2A/1F)
- Viernes, 10 de julio (21:00): ganador octavos (2K/1H) vs ganador octavos (1D/1G)
- Sábado, 11 de julio (23:00): ganador octavos (1C/2E) vs ganador octavos (1A/1L)
- Domingo, 12 de julio (03:00): ganador octavos (1J/2D) vs ganador octavos (1B/1K)
Semifinales
- Martes, 14 de julio (21:00): ganador cuartos 1 vs ganador cuartos 2
- Miércoles, 15 de julio (21:00): ganador cuartos 3 vs ganador cuartos 4
Tercer y cuarto puesto
- Sábado, 18 de julio (23:00): perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2
Final
- Domingo, 19 de julio (21:00): ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2
¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?
En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.
La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.
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