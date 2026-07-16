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MUNDIAL 2026

Así ha quedado el cuadro final del Mundial 2026: cruces y rival de España en la final

Consulta cómo ha quedado el cuadro final del Mundial 2026, con los resultados de semifinales y los cruces finales

Así queda el cuadro final del Mundial

Así queda el cuadro final del Mundial / MARC CREUS

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá pone rumbo a la gran final. Una vez disputadas las dos rondas de semifinales, se conoce la identidad de los dos equipos clasificados a la última ronda del torneo previa que decidirá al próximo campeón del mundo.

De los dos finalistas, el primero en confirmar su presencia ha sido España. A pesar de que el combinado español se enfrentaba en semis a una de las principales favoritas como es Francia, el equipo de Luis de la Fuente protagonizó un auténtico repaso futbolístico contra los galos para pasar a la gran final. El equipo de Mbappé, finalmente, luchará por el bronce.

Así está el cuadro del Mundial 2026

El segundo finalista será Argentina, que protagonizó una nueva remontada épica contra Inglaterra para pasar a la gran final. De la mano de Leo Messi, el combinado argentino intentará defender su corona mundial contra España, mientras que lo ingleses se disputará contra Francia el tercer y cuarto puesto.

Leo Messi, genio del fútbol

Leo Messi, genio del fútbol / RONALD WITTEK

Resultados y partidos del Mundial 2026

Semifinales

  • Francia 0 -2 España
  • Inglaterra 1-2 Argentina

Tercer y cuarto puesto

  • Sábado, 18 de julio (23:00): Francia - Argentina

Final

  • Domingo, 19 de julio (21:00): España - Argentina

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, todos los partidos del Mundial 2026 se podrán ver por TV y online a través de la plataforma de pago DAZN, que ofrece una cobertura completa del torneo. Cada uno de los 104 partidos de la fase de grupos y las rondas eliminatorias que componen el torneo se podrán ver a través de la página web, la aplicación y los diferentes canales de DAZN.

La emisión de los partidos de la selección española, además de una selección de encuentros tanto de fase de grupos como de las eliminatorias, correrá al cargo de La 1 y RTVE Play. En Catalunya, estos partidos también se pondrán ver en La 2 Cat, ofreciendo la alternativa de disfrutar de las narraciones en catalán.

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