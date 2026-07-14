Cubarsí, tras clasificarse a la final del Mundial: "Hemos callado muchas bocas"

España estará en Nueva York, en la final del Mundial de 2026. El equipo de Luis de la Fuente eliminó a Francia con solvencia en las semifinales y espera rival para el choque definitivo de este próximo domingo en el Metlife Stadium.

Tras el partido, uno de los jugadores más destacados del choque, además de todo el torneo, Pau Cubarsí, atendió a los medios en zona mixta y se mostró muy "contento con todo el trabajo del equipo. Ellos tienen jugadores espectaculares, pero nosotros también. Hemos apretado durante los 90 minutos".

El central del Barça se enfrentó a una de las líneas ofensivas más temidas de todo el planeta, con Kylian Mbappé, Michael Olise o Ousmane Dembélé, pero el equipo volvió a dejar la portería a 0, la sexta de esta edición mundialista.

"Estamos muy contentos por haber llegado a las semifinales. El equipo ha hecho las cosas muy bien. También hay aspectos por mejorar, pero ahora tenemos ganas de descansar y de que llegue ya la final", dijo Cubarsí. "Se ha demostrado que somos una gran familia y hemos dado el nivel que teníamos que dar. Con el compromiso y el trabajo de esta familia creo que lo podemos tirar adelante".

"Es un sueño cumplido. Estoy orgulloso, tanto por mí como por mi familia, que me ha acompañado durante todo este camino. Jugar una final es algo único y quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por ayudarme", añadía Pau, que llega a su primera final mundislista en su primera participación.

"Mantener la portería a cero siempre ayuda. Hemos callado muchas bocas. Estamos en una final y hemos hecho un trabajo impresionante. Tanto los que juegan como los que están en el banquillo, porque el nivel que muestran en los entrenamientos nos ayuda a ser mejores. La competitividad del equipo nos hace mejores", dijo.

El defensor catalán lanzó otra 'pulla' a las patadas recibidas en estos últimos partidos: "A la gente le gusta el juego limpio. Nosotros no damos patadas a destiempo. Sabemos ganar y también sabemos perder".

"Estoy tranquilo, muy contento por dentro. En el vestuario lo hemos celebrado. Ahora vienen días muy especiales. Nos vamos a Nueva York y tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido. Ha habido gritos de alegría, euforia y celebración en el vestuario. Estamos en la final de la Copa del Mundo y vamos a ir a por todas", comentó, sin indicar un favorito para enfrentase en la final. "Mañana vamos a disfrutar de Nueva York y después ya estudiaremos al rival que nos toque en la final."

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Para finalizar, Cubarsí le dio un consejo a otros jugadores de su edad (19 años) que sueñan con llegar a la élite: "A la gente joven que todavía no ha dado el paso y que tiene 19 años le diría que tenga paciencia. Con sacrificio y trabajo, todo acaba llegando. Que sigan luchando por sus sueños".