Cruel final para las selecciones africanas

Si bien el fútbol africano se encuentra en un buen momento y las selecciones de CAF habían dejado una imagen interesante en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, prácticamente la totalidad de ellas han caído eliminadas en la primera ronda de eliminatorias, sucumbiendo algunas de manera trágica en los últimos compases.

Tras la primera ronda del Mundial, nueve combinados del continente africano accedieron a la ronda de eliminatorias, siendo la única sin avanzar Túnez. No obstante, pese a la presencia de Sudáfrica, Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Congo, Cabo Verde, Egipto, Argelia y Ghana en dieciseisavos, solo dos de ellas no han caído eliminadas.

Marruecos ante Países Bajos / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

De hecho, Marruecos y Egipto son las únicas selecciones africanas en pasar a octavos, tras superar los marroquíes a los Países Bajos de Ronald Koeman en una apasionante tanda de penaltis, después de un empate a uno en los 120 minutos de partido, y los egipcios a Australia en la tanda de penaltis. No llama excesivamente la atención la gran representación de África que realizan ‘los leones del Atlas’, pues por el momento son los únicos en alcanzar las semifinales en la gran competición internacional de FIFA.

Sin embargo, saliendo de la campeona de África en los despachos, el paso del resto de combinados africanos se ha visto truncado de manera trágica, ya que Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Congo, Argelia, Cabo Verde y Ghana han sido eliminadas, compartiendo algunas de ellas el haber sucumbido en los instantes finales de partido.

La primera en caer fue la selección de Sudáfrica, quien tras un partido bastante aburrido, terminó recibiendo un gol en el minuto 92 para caer frente a Canadá. Luego, Costa de Marfil sucumbió ante la selección de Erling Haaland, marcando el killer del Manchester City el definitivo 1-2 en los compases finales, concretamente en el minuto 86.

Más traumática aún fueron las eliminaciones de Congo y Senegal, pues la primera cayó en el último cuarto de hora contra Inglaterra con un doblete de Harry Kane, que anotó el decisivo también en el 86, mientras que Senegal se dejó empatar un 2-0 por Bélgica en los últimos cinco minutos del juego para terminar derrotada con un gol de penalti en el descuento de la prórroga.

01 July 2026, US, Seattle: Belgium's Youri Tielemans celebrates scoring his side's second goal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Posteriormente, Argelia tuvo pocas posibilidades ante Suiza, que con un sólido 2-0 solventó el juego por la vía rápida con sendos goles de Embolo y Ndoye.

Por su parte, Cabo Verde, la revelación del Mundial, llegó a forzar una prórroga ante Argentina, pero acabó cayendo ante la campeona del mundo en los últimos minutos del tiempo extra.

Finalmente, Ghana, con un total de 0 tiros a puerta en los 90 minuto que duró el partido ante Colombia, estuvo lejos de su mejor versión y también se marchó a casa en la primera ronda del 'KO' de esta edición mundialista.