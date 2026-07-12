Cruel adiós de Haaland: lo echó su amigo Bellingham y hay una jugada que no olvidará

Todos los focos apuntaban a Erling Haaland y Harry Kane. Era lo lógico. Son dos depredadores del gol, dos perfiles de '9' muy diferentes, pero igual de letales. Mientras el noruego representa al delantero centro más clásico, un rematador implacable y un definidor de élite, el inglés rompe con ese estereotipo. Su influencia en el juego va mucho más allá del área: se descuelga con frecuencia para participar en la construcción, recibir entre líneas y asociarse con sus compañeros.

No lo pudo definir mejor Kane en la previa del Noruega-Inglaterra: "Somos delanteros diferentes, con diferentes características. Halaand es una bestia, sus condiciones físicas son increíbles. Yo me considero un delantero diferente; también meto goles pero me gusta más interactuar con el juego, entrar en contacto con el balón. Es imposible compararnos a los dos".

Con un billete para las semifinales del Mundial en juego, el pronóstico más sencillo era pensar que uno de los dos —o ambos— acabaría marcando la diferencia para su selección. Más aún teniendo en cuenta que ambos seguían inmersos en la pelea por la Bota de Oro: siete dianas lleva el del Bayern, por las seis de el del City. Messi y Mbappé, empatados con ocho tantos, lideran la tabla.

Erling Haaland abraza a Jude Bellingham tras el triunfo de Inglaterra / Octavio Guzmán / EFE

Kane dejó atrás su particular maldición con su mudanza a Múnich y cerró su tercera temporada en el Allianz con 61 tantos y siete asistencias en 51 partidos. En la Copa del Mundo suma seis dianas y una asistencia. El vikingo, que en el torneo lleva también Braut a la espalda en honor a su madre, firmó 38 goles y nueve asistencias en 52 encuentros.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes en el Hard Rock Stadium y de aquellos disfrutando del partido en sus casas, quien se robó el 'show' en Miami fue Andreas Schjelderup. Revulsivo de oro frente a Costa de Marfil y Brasil, partió de inicio en la banda izquierda en detrimento de Nusa y dio la razón a Ståle Solbakken.

En el minuto 36, recibió en el vértice del área, alzó la mirada y, cuando todo el mundo esperaba un centro a Haaland al segundo palo, se sacó un latigazo de la chistera para batir a Pickford y poner el 1-0 en el Hard Rock Stadium. El empate de los 'Three Lions' llegó al filo del descanso, obra de un tipo que venía especialmente inspirado tras firmar un doblete contra México: Jude Bellingham. A pase de Gordon, se metió en el área y definió con un zurdazo cruzado.

No hubo rastro del Haaland más determinante ni tampoco de Kane. El 'cyborg' se mostró incansable en la presión y puso en más de un aprieto a la zaga inglesa, pero apenas dispuso de ocasiones claras para inquietar a Pickford. La más prometedora, de hecho, se esfumó por culpa de su propio compañero, Alexander Sorloth.

Del posible 2-0 al 1-1

En un contragolpe de libro, con un dos contra uno a favor de Noruega, el colchonero condujo el balón mientras Haaland, completamente liberado a su izquierda, le reclamaba el pase. Sin embargo, Sorloth optó por jugársela en solitario y terminó perdiendo la posesión cuando llegaron las ayudas defensivas de Inglaterra. Poco después, llegó el 1-1.

Un tanto, por cierto, polémico: el balón había rozado uno de los cables que sostienen la cámara aérea robotizada, la conocida spider-cam, en el saque de puerta que inició la jugada. La FIFA salió al paso de la controversia generada y aclaró que los datos del sensor integrado en el balón oficial Trionda no mostraban ningún pico en el gráfico en el momento en cuestión. El gol de Bellingham, por tanto, es plenamente legal.

Erling se desesperó reclámandole el esférico. Aquella podía ser una de esas acciones que terminan marcando una eliminatoria. Y, por desgracia para los nórdicos, así fue. Apenas unos minutos después del empate, Kane, asistido por Bellingham, definió con una sutil vaselina para culminar la remontada inglesa. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego del delantero.

Cambio extraño

La eliminatoria se marchó a la prórroga, donde Jude Bellingham se vistió de héroe tras aprovechar un error de Nyland, que dejó un balón muerto en el área. El '10' inglés firmó un doblete para sellar la remontada y clasificar a los 'Three Lions' para las semifinales por primera vez en ocho años. Inglaterra celebró el pase al son de 'Wonderwall' y 'Hey Jude', mientras Haaland asistía impotente al desenlace desde el banquillo.

Había sido sustituido de forma sorprendente al descanso del tiempo extra. No dio muestras de sufrir ningún problema físico. Así, el noruego dijo adiós a su primer Mundial. Pero qué primer Mundial: siete tantos para liderar la mejor Noruega de la historia.

Noticias relacionadas

Se fundió en un cariñoso abrazo con su excompañero y amigo Jude Bellingham, con quien coincidió en el Borussia Dortmund y mantiene una gran relación. De hecho, en el túnel de vestuarios Jude le propinó una cariñosa patada cuando se acercó a saludarle.