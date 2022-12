Croacia defiende los bailes de Brasil

Dejan Lovren le quitó peso al 'debate' sobre los bailes de Brasil Los ex jugadores Roy Keane y Graeme Souness habían criticado las celebraciones de 'la Canarinha'

Brasil es alegría. Así lo ha sido a lo largo del Mundial de Qatar 2022 con su juego y goles. Los jugadores de 'la Canarinha' se han encargado de trasladar esa felicidad a sus celebraciones al conseguir alguna anotación. No obstante, eso no ha sido del agrado de todo el mundo. El ex jugador Roy Keane, entre otros, criticó la manera en la que los jugadores de la pentacampeona celebran sus tantos.

"No me gusta esto, la gente dice que es parte de su cultura, pero creo que es realmente una falta de respeto al rival", dijo Keane sobre los bailes durante el último partido de la 'Scratch do Oro', en donde Brasil aplastó (4-1) a Corea del Sur en el enfrentamiento entre ambas selecciones en los octavos de final. Hasta Tite se unió a una de las coreografías de sus dirigidos. "Son cuatro goles y ellos lo hacen todo el tiempo. No tengo problema con el primero, pero es uno tras otro y el técnico participa. No estoy feliz con esto y no creo que sea bueno del todo", añadió el ex jugador del Manchester United.

No obstante, Croacia ha 'zanjado' el debate (si lo había) al no considerar esos festejos como irrespetuoso. "No veo ninguna falta de respeto. Creo que los brasileños nacen con el canto, con el baile, y son parte de su cultura", opinó el central croata Dejan Lovren. "Cada uno puede hacer lo que quiera para celebrar un gol, no tengo problemas con eso", añadió el líder de la defensa de la selección balcánica.