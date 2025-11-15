Croacia apagó el sueño de Islas Feroe, la selección de electricistas y pizzeros dirigida por un escritor de novela negra

La selección de Islas Feroe rozó la épica en la serie de clasificatorias para el Mundial 2026. La modesta selección semiprofesional rozó la clasificación pero Croacia apagó toda posibilidad con su victoria en el último partido de la fase de grupos. Los feroenses necesitaban una doble carambola, ganar a Croacia en Rijeka y que este lunes Gibraltar no perdiera ante República Checa para ser segundos del grupo y optar a la repesca. La primera parte de la premisa no se dio y así se acabó la épica.

Geza David Turi hizo crecer las esperanzas adelantando a Islas Feroe con un gol en el 16' de partido pero la alegría duró poco. Gvardiol devolvió la igualdad poco después, con una diana en el 23' y ya en la segunda parte Musa hizo un segundo que encarrilaba la victoria. Vlasic, en el 70', sentenció el encuentro (3-1).

Islas Feroe, que ocupa el puesto 127 de las 211 selecciones de la FIFA, se había convertido en uno de los grandes animadores de esta ronda clasificatoria, al realizar su mejor competición con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, entre ellos la meritoria victoria en casa ante República Checa por 2-1. Los 12 puntos suponen la mejor puntuación histórica de la selección en un campeonato internacional.

Electricistas, carpinteros y un 'pizzero'

En un país donde la población de ovejas (80.000) supera los 50.000 habitantes (algo más de 25.000 de ellos hombres) la selección nacional está formada por jugadores semiprofesionales. En la humilde plantilla que ha estado a punto de alcanzar el hito mundialista hay carpinteros, electricistas y hasta un vendedor de pizzas. “Frederiksberg en realidad es el director general de una empresa mayorista que vende muchísimos productos alimenticios. Uno de sus productos son las pizzas, por eso le llaman ‘el vendedor de pizzas’", explicaba recientemente el seleccionador Eydun Klakstein en declaraciones recogidas por la 'BBC'.

Para poner en valor la gesta de esta selección, su valor de mercado según Transfernarkt es de algo más de cinco millones de euros, mientras que el de Croacia, su rival en el último partido, es de más de 282 millones de euros. En terreno feroés, el combinado croata tuvo serias dificultades. La potente selección que dirige Zlatko Dalic solo pudo marcar un gol en el duelo disputado en Tórshavn, la capital de las Islas Feroe en septiembre.

El 'pizzero' que juega como delantero, fue uno de los titulares de Islas Feroe en el duelo contra Croacia. Otro de los titulares, Geza David Turi, autor del gol que dio esperanzas a la selección, milita en el Grimsby Town Football Club de la EFL League Two, la cuarta división inglesa. Hanus Sorensen y Martin Agnarsson juegan profesionalmente en equipos de Eslovenia y Dinamarca. El veterano Odmar Faero, que militó en Escocia, trabaja ahora en una tienda de muebles en su país y ganó de nuevo la liga con el KI.

El propio Klakstein, segundo entrenador feroés de la historia de la selección, cuenta con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación como periodista, editor y presentador de radio y televisión y ha destacado como escritor de novela negra con varias obras publicadas como 'List' y 'Lygn'.

El balonmano, el otro deporte nacional

En este pequeño archipiélago autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca las inclemencias climatológicas son una seña de identidad. La lluvia es una constante, llueve unos 270 días al año y las fuertes rachas de viento impiden que la vegetación prolifere. En este contexto, las pistas al descubierto son casi una quimera y no hay canchas de fútbol cubiertas con las medidas reglamentarias por lo que jugar al fútbol en invierno es prácticamente imposible.

La selección feroesa en el Europeo / EFE

El 'plan B' en el país es el balonmano, un deporte en crecimiento en las islas. La selección masculina se clasificó por primera vez para un Europeo en 2024 y algunos de sus jugadores, como Skipagotu (Kiel) o Óli Mittún (GOG), se han convertido en grandes estrellas de las ligas europeas. La selección femenina también jugó el Europeo de 2024 y disputará el Mundial que arrancará en unas semanas.

Tanto el fútbol como el balonmano están ganando terreno en cuanto a popularidad se refiere al remo tradicional (kappróður), el deporte nacional de Islas Feroe, cuya temporada dura apenas dos meses, de junio a finales de julio.